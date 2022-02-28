早期前列腺癌精準治療　切合不同患者需要

前列腺癌乃本港男性常見的癌症。根據香港癌症資料統計中心的最新統計數據，2019年本港前列腺癌新症達2,532宗，是過去10年升幅最高的癌症；75歲以下的男士，每24人便有1人患上前列腺癌，情況不容忽視。泌尿外科專科醫生余知行表示：「幸而，近年前列腺癌的治療選擇增加，醫生可根據每位患者的病情和需要，制定最精準和個人化的治療方案，以期在最少副作用的情況下達到最佳的治療效果，讓患者在保持生活質素的大前題下延長存活率。」



病徵與良性前列腺增生相似勿忽視

早期前列腺癌可以完全沒有病徵，若前列腺腫瘤影響尿道，可導致與排尿有關的病徵， 例如排尿困難、尿急尿頻、尿流緩慢或斷斷續續和排尿時感到疼痛等，無異於良性的前列腺增生，故應及早求醫作出準確的診斷。倘前列腺癌已出現轉移，患者會出現轉移部位相應的症狀，例如骨轉移會引起骨痛。前列腺癌的診斷方法包括肛門指診和抽血檢驗前列腺特異抗原（PSA），如有懷疑，則會進一步作磁力共振掃描（MRI）和組織活檢（俗稱「抽針」）。傳統的抽針方法稱為「經直腸穿刺前列腺活組織檢查」，惟由於直腸充滿細菌，故感染機會較高，因此，目前「經會陰穿刺前列腺活組織檢查」漸漸成為新趨勢。另一方面，近年的前列腺活檢會配合MRI影像，命中率較以往的隨機抽針方法大大提高。

個人化精準治療增成效減副作用

早期前列腺癌的治療方法有多種，醫生會根據患者的年齡、病情分期及整體健康狀況來制定最精準的治療方案，包括積極監察、前列腺切除手術或放射治療，而近年亦有新發展的局部治療。

積極監察適用於極早期、PSA指數在10或以下、以及病理報告顯示癌細胞屬低侵襲性的「低風險」前列腺患者，他們只需定期抽血檢驗PSA和接受MRI，需要同時進行前列腺抽針，好處是避免不必要的介入治療及由此引起的副作用。當腫瘤有轉趨惡化的跡象，醫生才會為患者安排治療。

前列腺切除手術適合非擴散性腫瘤、身體狀況良好，以及尚有10年以上預期壽命的患者。這是一項需全身麻醉的手術，醫生會將整個前列腺連帶精囊切除，然後將膀胱和尿道重新縫合；手術過程約3小時，患者需住院2至3天，術後1星期需以尿喉排尿，常見副作用或後遺症包括術後初期小便失禁（視乎患者年紀，術後1年出現失禁的情況約5至10％）和性功能障礙。前列腺切除手術由傳統剖腹發展成腹腔鏡（微創手術），近年更有機械臂輔助腹腔鏡微創手術，研究指出機械臂技術靈活而精準，有助改善術後失禁的情況。總括而言，前列腺切除手術能有效根治早期前列腺癌，患者在術後的10年存活率可高達95％。

在手術以外的另一項治療選擇為放射治療（電療），即利用高能量放射線殺死癌細胞，適用於治療未擴散的前列腺癌，患者毋須接受麻醉，療效與根治性手術相若，但風險各有不同。放射治療的風險包括膀胱炎、尿道收窄、小便失禁、尿急尿頻、直腸發炎和腹瀉等。對於未擴散但局部較為嚴重的前列腺癌，可考慮放射性治療結合荷爾蒙治療。

至於局部治療則適用於第一、二期、腫瘤體積較小的前列腺癌患者，其中一種方法為「高能量超聲波治療」（HIFU），經肛門將能量精準地傳遞至前列腺腫瘤以消滅癌細胞。HIFU可減低因手術或電療帶來的小便失禁和性功能障礙後遺症。香港中文大學於2019年引入HIFU，至今暫時沒有患者需使用護墊，約60％患者經HIFU治療後仍能維持治療前的性功能，而歐洲的大型研究發現約90％患者經HIFU治療後5年都毋須再接受其他傳統前列腺癌治療。其他局部治療方法還包括冷凍治療和微波熱能治療，近年醫學界亦致力研究發展其他局部治療的方法和技術，以切合不同患者和病情的需要。

與絕大部分其他癌症一樣，及早發現是治療效果的關鍵。男士們如出現與排尿有關的症狀，切勿自我診斷，以為是良性前列腺增生的「正常」退化毛病，因為這些症狀也有可能是前列腺癌的警號，應及早找泌尿科專科醫生作出準確的診斷為上。

泌尿外科專科醫生余知行

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

香港泌尿外科學會YouTube Channel：https://bit.ly/3M87kpC

（資料由香港泌尿外科學會提供）

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