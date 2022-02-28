DSE｜如期4.22開考　考期壓縮至3周　教育局：檢疫考生或不能赴考

第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，教育局局長楊潤雄表示文憑試考生期間正在接受家居檢疫等或不能參加考試。以4月22日作為開考目標，考期由一個月壓縮至三星期內完成。



教育局局長楊潤雄稱文憑試是本地唯一公開考試。（資料圖片/李澤彤攝）

楊局長稱，文憑試是本地唯一公開考試，負責評估學生學習成績，對考生重要，教育局會全力支持考評局辦好考試。而什麼時候開考並不是行政決定，過程複雜，包括防疫安排，考場、人手安排，而且或會影響升學本地或海外。當局將會準備應變方案，以4月22日作為開考目標，考期由一個月壓縮至三星期內完成。如因疫情被迫暫停，將會在5至6月開考，4月初會作最終決定。

考評局已擬定評核成績機制，考生健康安全仍是考評局最注重的部份。(資料圖片)

如果最壞情況出現，考評局已擬定評核成績機制，考生健康安全仍是考評局最注重的部份。現時距離考期仍有兩個月，要再觀察當時情況再決定安排。考評局亦會在考試運作期間盡力減低交叉風險，以會留額外資源，例如購買快速抗原測試包，部份評卷員亦可網上改卷，減低傳播風險。

呼籲確診考生勿赴考 屬所有考生福祉

教育局副秘書長康陳翠華呼籲確診考生不要赴考，「因為現在並不是個人問題，而是全部考生福祉。同學和老師可以用校內模擬考試計算學生分數，但也不是唯一量度成績的標準，即使未有模擬考試，亦可以上學期成績持續評估，換算作文憑試分數。教育局將會與學校緊密聯繫，考評局或會開啟特別會議與學校相討，共同解決問題。

教育局副秘書長康陳翠華呼籲確診考生不要赴考。（資料圖片/廖雁雄攝）

教育局呼籲學生避免在假期外出，政府現時已加開多個疫苗接種途徑，當局會安排外展社工到接種站接重種疫苗，令學生早日返校。