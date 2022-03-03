中大醫院申增設確診者病房　最快本月啟用　暫設24病床收輕症病人

第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，公立醫院「爆煲」，中文大學醫院已向政府提出，協助接收新冠病毒病患者，該院行政總裁馮康接受傳媒訪問時指出，已向衞生署申請增設「新冠肺炎病房」，初步會設24張病床，預料最快本月內啟用，冀能舒緩公立醫院壓力。

中大醫院表示，「新冠肺炎病房」位於醫院大樓的東翼，將以「一樓兩院」方式接收確診者，首先接收及治療部分16至75歲病情穩定及輕微的患者，有關病人由救護車送抵後，會以特別通道送往病房，強調過程不會與院內其他病人接觸，亦不會影響醫院日常運作。



中文大學醫院。（資料圖片／羅君豪攝）

中大醫院表示，已向衞生署提交啟用「新冠肺炎病房」的申請，暫時計劃提供24張病床，並已與醫管局達成共識，首先接收及治療部分16至75歲病情穩定及輕微的患者，以舒緩公營醫療系統的壓力，公立醫院可集中資源照顧危重病人。

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該院表示，「新冠肺炎病房」位於醫院大樓的東翼，將以「一樓兩院」方式接收確診者，病房獲賽馬會額外資助，進行了升級改裝工程，包括增設負氣壓病房，確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。

所有獲安排轉介的病人將會由救護車送抵中大醫院，再經特定通道及升降機直接送往指定病房，相關病房亦已配備所需的檢查及治療器材，強調確診者由送院到住院過程，均不會踏足醫院其他範圍，亦不會與院內其他病人接觸，而確診者病人的硬件設備及日常運作上均會完全分開，並強調接收確診者不會影響其他病人及服務。

《香港01》已就此向衞生署查詢，正待回覆。

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