疫情｜菜荒緩菜價落　有人買定10日份量蕃茄與薯仔：少啲出街避疫

早前多名跨境司機染疫令本港出現菜荒，但政府指供港鮮活食品供應已回復正常及穩定。今早（3日）到九龍城街市買菜的市民指，蔬菜價格有所回落，並指菜芯苗價格曾一度升至50元一斤，今日已回落至30元一斤，有人更一次過買8至10天的菜量，以減少外出避疫。雖然菜價回落，但有菜販表示來貨價未見下跌，並認為由於本港運輸業界仍有不少人染疫，運菜到街市的人手不足。



蔬菜來貨價仍比平日貴5%

雖然政府昨日表示蔬菜供應量高於水平，但九龍城街市菜販梁先生表示，蔬菜來貨價未下跌，仍比平時高約5%，又認為雖然供應商有足夠菜量，但由於本港運輸業界仍有不少人染疫，運菜到街市的人手不足。梁先生又指，早前菜芯等缺貨時，市民大多改買較「襟擺」的蔬菜，如番茄及薯仔。

九龍城街市菜販梁先生認為，由於本港運輸業界仍有不少人染疫，運菜到街市的人手不足，因此蔬菜來貨價仍未下跌。（李慧娜攝）

菜販陳先生則指，菜芯高峰期時約30元一斤，今日已回落至24元一斤。他表示來貨價仍未下跌，但亦不敢賣太貴，唯有「賺少啲」。

菜芯苗價格從50元高位回落 今賣30元一斤

市民莫先生表示，今日菜價「平返少少」，菜芯苗價格曾一度升至50元一斤，但今日只賣30元一斤，雖然早前菜芯苗價格高昂，但他與太太均喜愛吃菜芯苗，所以都曾「捱貴菜」。不過他指，家中只有夫婦兩人，所以價錢「貴少少無所謂」，並指疫情期間他一次會買2至3日份量的蔬菜，減少外出染疫的風險。

蕃茄薯仔較「襟擺」 儲糧市民：家有老少所以盡量少外出

市民唐小姐亦認為，今日綠葉菜如菜芯的價格回落少許，約便宜了8至10元，但較「襟擺」的蕃茄、薯仔價格仍然高昂。她稱，自己現時會一次過買8至10天的份量，因為家有老少，儘量減少外出避疫。