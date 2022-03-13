院舍長者疫苗接種料周五全覆蓋　聶德權：未來或擴展在家接種服務

第五波疫情持續嚴峻，死亡個案中以長者為主，港府稱加快院舍接種是「重中之重」。公務員事務局局長聶德權今（13日）接受無綫電視《講清講楚》訪問時指，現時有約五成二安老院舍長者已接種首劑疫苗，本周五疫苗外展隊將會上門為居於全港院舍的人士接種首劑疫苗，目標完成後，當局會部署第二針及第三針的相關安排。港府會根據專家委員會及相關數據，再研究是否需要接種第四劑疫苗。他又透露，未來或會擴大至在家接種服務，為獨居或行動不便長者作接種疫苗。



截至本月13日止，聶德權指，有約五成二安老院舍長者已接種首劑疫苗。(資料圖片)

相信周五可覆蓋全港所有院舍

公務員事務局局長聶德權表示，現時已有外展隊到訪本港逾900多間院舍，相信在周五（18日）應可覆蓋全港所有院舍，不過這個只是第一階段，因為往後仍然有第二針、第三針，他又指，將視乎周五後院舍接種情況，再安排後續的打針安排，聶說：「會睇情況再去部署點樣再加速，畀佢哋打到第二針、第三針。」

有組織有意展開上接種服務

他又提到，得悉社聯及醫學組織聯會等，有意展開上門接種服務，將會全力支持及配合，盡快開展上門為獨居或行動不便長者接種疫苗的工作。他續說，在社福系統內約有5萬名獨居及殘疾人士，或要考慮會否在同一時間處理同一屋邨居住人士，亦要考慮如何處理疫苗、安排接種疫苗後的觀察時間等。他認為在計劃試行後，當局會再作參考，考慮如何擴展相關安排。

若僱員有病徵不應上班

另外，當局前日發出新指引，列明確診公務員康復後，倘核酸檢測呈陽性，不會視為二次感染或者「復陽」。聶德權表示，曾經接種兩劑疫苗的確診僱員，在第六、七日快速檢測呈陰性基本上已經康復，由於或仍有病毒殘留，靈敏度高的核酸檢測結果可能呈陽性，但並非再次確診，傳播風險亦低，遂有相關安排。不過，他強調並非再次確診都要上班，若僱員有病徵，則不應上班。

會根據數據研究是否要接種第四劑

他於節目後接受傳媒訪問時指，疫苗接種次數及相隔距離需基於科學數據，最近亦有調整接種相隔距離，港府將會根據專家委員會以及數據，再研究本港是否需要接種第四劑疫苗。聶德權補充，得悉醫學組織聯會等，有意展開上門接種服務，將會全力支持及配合，盡快開展上門為獨居或行動不便長者接種疫苗的工作。

公務員事務局局長聶德權 (資料圖片)

將來或擴大至在家接種服務

聶德權前日（11日）於記者會表示，加快院舍接種是「重中之重」，目標是本周五前全港1,000多間院舍都將安排外展隊，為適合接種的長者打第一針，做到疫苗全覆蓋。他稱過去兩周招募額外醫護，負責外展的醫療機構，由原本5間增至16間，包括醫護界、衞生署隊伍，估計動員720名醫療人員參與。截至本月10日止，全港1,096間院舍，超過970間、接近四萬名院友已獲安排接種疫苗，接種率為52％。

聶德權又表示，未來會擴大社區接種，將提供在家接種服務，為行動困難長者或人士提供上門打針。不過他補充計劃正策劃安排，有進展會再公布。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼

