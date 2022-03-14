大埔廣福道車禍｜控方改控的士司機誤殺 案件將於高等法院審理

大埔廣福道去年8月發生奪命車禍，的士疑衝燈剷上安全島撞毀交通燈，至少釀成2死4傷，肇事司機事後被捕。案件今（14日）在粉嶺法院再訊，的士司機原被控一項危險駕駛導致他人死亡，控方今申請修訂控罪，改控2項誤殺罪及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，獲裁判官批准。案件押後至4月25日轉介至東區法院，進行轉介至高等法院所需的交付程序，被告無保釋申請，還押候訊。



被告莫培華（63歲，司機），被控2項誤殺罪及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。

首兩項誤殺罪指，被告於2021年8月22日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死鄭鈞海及宋婉芬，即作為一輛市區的士的司機，沿大埔廣福道行駛時，對近燈柱AE0236使用行人過路處的行人違反謹慎責任 ，即當該的士駛近該行人過路處 ，而行車交通燈號是紅色時，沒有減慢的士的車速；沒有充分使用或完全没有使用制動器；並把的士轉向右邊，然後切入對面的東行行車線，以超越停在該行人過路處前的兩部車輛；以時速約50公里把的士駛上位於該道路中央的安全島，因而導致的士撞到一支燈柱、一支標柱，及包括鄭鈞海及宋婉芬在內等多名身處該安全島上的行人，構成嚴重疏忽，為導致上述2人死亡的主要原因。

另外4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，則指被告於同日同地，在道路上危險駕駛涉案的士，引致陳更崧、伍美芳、劉殷喆及蘇木興身體受嚴重傷害。

案件編號：FLCC1135/2021