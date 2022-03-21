女童泳池遇溺亡 兩救生員和負責人涉虛報當值人數 保釋候訊

一名7歲女童去年在馬鞍山帝琴灣會所泳池，遇溺不治。兩名救生員和一名泳池負責人涉向警方提供假口供，隱瞞事發時泳池只有一名救生員當值。三人各被控1項誤導警員人員罪，而涉案管理服務公司則被票控違反泳池條例。兩案今(21日)在沙田法院提堂，三名被告和管理服務公司暫毋須答辯，案件押後至5月4日再訊，期間三名被告准以2000元保釋。



三名被告分別為朱禮言（25歲，報稱救生員）、戴翔（20歲，報稱救生員）和莫肇毅（28歲，報稱泳池服務承辦商）。

首被告涉作虛假陳述 自己和次被告為游泳池的主要救生員

首被告被控於2021年9月22日，在馬鞍山帝琴灣凱琴居會所明知地作出虛假陳述，即他和次被告在同日為凱琴居游泳池的主要救生員，以及他於同日下午5時40分，要求次被告前往游泳池的泵房作檢查，以誤導警女偵緝警員袁可欣。

次被告則被控2021年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假陳述，即他於2021年9月22日大約下午5時30分到達凱琴居游泳池，以及首被告大於同日下午6時10分，指示他前往游泳池的泵房加漂白水，以誤導偵緝警員池俊偉。

第三被告則被控於去年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即他安排首次被告於去年9月22日下午5時至9時，於凱琴居游泳池工作，以誤導偵緝警員鍾雄。

辯方要求押後 以索取文件和提供法律意見

而啟勝管理服務有限公司則被控1項違反泳池條例，該傳票控罪指，被告於去年9月22日，未有安排凱琴居游泳池，在向泳客開放的所有時間，有不少於2名救生員在場當值。

控方庭上指，已準備聽取被告答辯，但辯方要求押後案件，以索取文件和提供法律意見。裁判官遂把案件押後至5月4日，三名被告准以2000元保釋，期間不可離港和交出旅遊證件。

案件編號：STS5692、STCC426/2022