確診大廈｜增313幢　九龍城佔99幢　半山壹號、傲名、傲雲峰上榜

第五波疫情仍然嚴峻，衞生防護中心昨夜（22日）更新確診大廈名單，昨日再增313幢大廈有住戶申報染疫，過去兩周累計共有4,353幢「疫廈」上榜。

在新增的大廈中，以九龍城區最重災，單日新增99幢，佔新上榜大廈逾三成，包括豪宅何文田半山壹號15、20號、九龍塘傲名等。同屬九龍城區的黃埔花園疫情有擴散跡象，單日新增20幢有住戶申報「中招」，過去14日累計有33座上榜。



根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，截止昨日，過去兩周累計共有4,353幢大廈有住戶申報染疫，單是昨日便再增313幢大廈上榜，當中九龍城最重災，共有99幢新增「疫廈」，包括九龍海逸君綽酒店、豪宅何文田半山壹號15、20號、九龍塘喇沙利道的傲名，以及土瓜灣傲雲峰5座。

區內的大型私人屋苑黃埔花園，疫情亦有擴散跡象，單日新增20幢有住戶申報「中招」，過去14日累計共有33座成「疫廈」。

新增上榜大廈數目第二多的是港島東區，單日共有31幢新增疫廈，包括太古城寶山閣、東半山的寶馬山花園1座、嘉亨灣6座和形薈1A座等。

另外，有6區並無新增任何疫廈，包括觀塘、黃大仙、離島、葵青、荃灣和西貢，暫未知相關區域未有新增住戶申報染疫，還是衞生防護中心未及處理確診者住址的數據。