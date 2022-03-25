西醫向母親追匯景花園聯名單位　官裁勝訟　母親交還單位

有「醫生舖王」之稱的西醫林傳龍於2011年入稟法院，要求取回與母親聯名持有的藍田匯景花園單位。西醫在原審時被判敗追訴，惟上訴庭於2016年下令案件需重審。而案件經重審後，高等法院法官今(25日)頒發判辭，指西醫的說法可信，裁定他勝訟， 母親需交還單位，並支付西醫的損失至少230萬元。



原告為林傳龍，被告為林傳龍的母親謝巧玩。涉案匯景花園單位於1998年初購入，購入價為420萬元。西醫指，加入母親名字為聯名業主，是為了申請按揭貸款時，獲得較低的按揭貸款利率。母親只是掛名業主，買樓的訂金、每月償還按揭貸款亦是由西醫負責。西醫的父親曾支付部份買樓款項、律師費等，逾120萬元。惟西醫指，該筆款項是父親提供的借款，而西醫已向父親還款。

官接納西醫的說法

母親則指，和西醫共同購買的單位，她亦有償還按揭貸款。而西醫父親的120萬元非借款，而是母親就買樓出資的款項。

法官指，西醫的說法一致和可信。如西醫指負責清還樓按，但由於自己忙碌，因此會把現金交給母親，母親繼而透過她的銀行戶口還樓按。法官指根據西醫的證供，他經常工作至晚上9、10時，妻子會先到餐廳點餐，等候西醫下班吃飯，西醫甚至提供餐廳的收據證明。法官考慮西醫和母親當時關係仍然良好，接納其說法。

頒令母親需交還業權

相反，法官指母親的說法有不一致和不可信之處，如她聲稱因幼子的女友懷孕，因此她想置業，避免舊居過於擠迫。惟法官指，她的孫女於1999年4月出生，幼子女友懷孕不可能是母親於1998年初買樓的理由。

法官因此接納西醫的說法，頒令西醫為涉案單位唯一實益擁有人，母親需交還單位和業權。此外，母親需支付單位自2012年3月起佔用，至交還單位期間，西醫可得到的出租收益，涉款至少230萬元。

入稟編號：HCA1443/2011