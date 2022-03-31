建造業議會斥1.2億助確診工人　每日可獲500元　隔離每日300元

疫情持續，建造業議會今日（31日）表示，不少建築工人因染疫或要隔離檢疫，而無法開工，生計大受影響，故在發展局支持下，撥款1.23億元，推出資助計劃，為在3月1月或之後確診或要檢疫的註冊工人，分別提供每日500元和300元資助。議會將於4月初推出網上平台，供合資助工人申請。



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建造業議會表示，推出新一輪「建造業抗疫關愛行動2.0」，期望能紓緩工友在疫情下面對的經濟壓力，主要服務對象為近期在工地工作，而受第五波疫情影響的建造業工人，確診工友可獲得每日500元的資助，上限為3,500元；而受政府強制檢疫或隔離，或因工地有確診個案而要隔離的工友，則可獲每日300元資助，上限分別為2,100元和900元。

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議會將於4月初推出電子平台，讓工友提供資料後，以便審批，申請者需要符合以下條件，並提供相關證明：

1.確診或須檢疫／隔離當日起計前7天內，有記錄曾進入工地工作的註冊工人

2.已完成接種至少一劑疫苗

3.3月1日或以後確診，或因與確診者有密切接觸而曾／現正檢疫／隔離，或僱主要求須自行隔離。

