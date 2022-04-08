封區｜九龍灣彩興苑彩薈閣、屯門安定邨定康樓解封　共揪26宗確診

政府繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨（7日）圍封多幢大廈，其中九龍灣彩興苑彩薈閣今（8日）早解封，其間約887名居民受檢，僅發現1宗陽性個案和3宗檢測結果不確定個案，居民中招率約0.1%。

另外政府宣布，屯門安定邨定康樓今早亦完成圍封行動，發現25宗確診及14宗不確定個案，中招率約1.7%。



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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彩興苑彩薈閣揭1宗陽性個案

九龍灣彩興苑彩薈閣上午約11時完成強制檢測行動，圍封期間有887人接受檢測，發現1宗陽性及3宗檢測結果不確定個案，佔受檢居民約0.1%。政府亦派員到訪彩薈閣約450戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼4月7日 彩興苑彩薈閣圍封檢測▼



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屯門安定邨定康樓發現25宗確診、14宗不確定

政府今早（8日）約上午11時，亦完成安定邨定康樓的圍封強檢行動，有1,429人接受檢測，當中發現25宗陽性和14宗檢測結果為不確定的個案，感染率約1.7%。

政府曾派員到訪定康樓780戶，當中56戶在過程中沒人應門，政府將採取措施跟進。而已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可由指定出口離開大廈。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月7日 河套應急醫院落成▼

