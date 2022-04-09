皇后山邨等公屋及過渡屋徵作隔離設施　林鄭：下周審視後盡快交還

本港早前爆發第五波疫情，政府於2月宣布徵用三幢新建公屋大樓及兩個新建過渡房屋項目單位，改作社區隔離設施。

特首林鄭月娥今早（10日）在記者會中表示完成全民快測後，下周將會審視情況，考慮將被用作隔離設施的公屋及過渡性房屋交還給已編配單位的居民，讓他們盡快上樓。

有立法會議員指出，預料當局需時兩個月還原單位，



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特首林鄭月娥指，目前社區隔離設施有幾大類，第一類是六個由中央援建的選址，如元朗潭尾及青衣項目，涉5,000單位；第二類是竹篙灣及鯉魚門度假村的社區隔離設施等；第三類則是政府租用的隔離酒店；第四類為政府徵用的三座新建公屋大樓及兩個新建過渡房屋項目單位。翻查資料，被徵用的包括皇后山邨皇溢樓及皇澄樓﹑荔景邨恒景樓及位於錦田江夏圍和元朗東頭的過渡房屋，合共涉約5,500個單位。

她指，考慮到輪候公屋及過渡房屋的居民，大多已輪候長時間及居住環境較惡劣，不希望長期佔用這些資源。下周將會審視全民快測及疫情，優先將公屋及過渡屋資源交還予已編配單位的居民，讓居民盡快上樓。

▼4月7日 河套應急醫院落成▼



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須騰空竹篙灣大部份地區 預備作特別試場

林鄭月娥續說，現時竹篙灣需要騰空單位，讓受感染的DSE考生可利用竹篙灣作特別試場，由於現時未清楚有多少考生需使用，因此竹篙灣大部分地區都需騰空地方。早前不少隔離酒店已變成醫管局及院舍的員工閉環酒店，加上港府宣佈4月1日解除9國禁飛令後，隔離酒店亦有必要繼續使用。

至於落馬洲河套區俗稱「方艙醫院」的應急醫院及隔離設施，建造、儀器及營運方面都由內地支援。雖然河套醫院已交付，但她指自己尚未到訪，暫未知會否有人會遭拒絕進入。

劉國勳︰影響數千家庭 料最快6月才能交還

民建聯立法會議員劉國勳指，政府徵用公屋及過渡性房屋作社區隔離設施已影響數千個家庭，不少已獲編配單位的居民因無法上樓而需居於不合適住所。他指，預計政府需時兩個月清空和消毒單位，亦要還原大廈內的公用設施，估計起碼要六月才能交還。



他希望政府可以加快速度，盡量減少對居民的影響，亦期望政府早日公布時間表，讓受影響居民及早作安排。

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



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▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼

