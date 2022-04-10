子女復課返校須快測　家長嘆支出夠買一個月餸　冀教育局代購

第五波疫情以來，港人防疫支出激增。有基層家庭表示，疫情下開工不足，家中經濟收入驟減，惟抗疫物資負擔沉重，隨著教育局預告復課後學生須做快速測試，甚或「一日一檢」，衍生的額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢」，期望當局可作支援，以減輕經濟負擔。

一項調查顯示，70.3%受訪者家庭經濟受疫情影響，基層家庭尤甚，另有58.2%受訪者認同防疫物資支出對家庭經濟構成壓力。負責調查的組織表示，社會陸續全面復工，呼籲企業應承擔員工快速測試費用，共度時艱，另教育局應爭取優惠價格，統一訂購快速抗原測試包，減輕基層家庭的財政壓力。



吳太(中)表示，若當局要求復課後每日須作快速檢測，家中額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢。」左為陳嘉敏，右為胡太。(機構提供)

吳太表示，家中有老有幼，包括兩名8及11歲子女，從事飲食業的丈夫是全家主要收入來源，惟自疫情以來長期開工不足，平均月入萬多元，更於今年2月底失業，至近日始能重投職場，「但都係每三日都要休一日」，自己則會從事家務助理兼職，幫補家計，惟自停課後因要照顧子女，遂須暫停。

她提到，疫情以來，抗疫物資開支沉重，她們一家曾於2月底確診，呈報個案後曾致電政府熱線求助，「但一直等都唔通，終於有一次成功打到入去，但對方話要等下，結果等咗成個星期都無人覆。」

她指，至今未曾收過港府的確診物資，「早幾日衛生署有人打嚟話唔好意思，因為疫情好繁忙，但我哋已經好返晒喇。」不過，由於憂慮有再度感染風險，影響家中老幼，故丈夫開工前均會進行快測，她又估計，若當局要求復課後每日須作快速檢測，家中額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢。」她期望學校可以優惠價格代訂，以減輕經濟負擔。

胡太則育有三名子女，分別為四歲、六歲及16歲，她指由於子女年幼，擔心會有感染風險，故自新年後只曾外出一次，她則每兩周外出買餸一次，「佢哋企喺張凳仔望住公園，問我點解唔可以出去呀？但我睇新聞話感染咗之後好多後遺症，所以一路都唔敢。」

她提到，復課後須為子女加強防疫，構成經濟壓力，「三個仔女，一日(購買快測包)都80蚊，一個月差不多2000蚊，仲有口罩呢？一個小朋友一日都要用兩個」，期望港府或教育局可加強對基層家庭支援。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。教育局預告復課後須進行快速測試，詳情本周公布，（資料圖片）

青年新世界於本月2日至7日期間，成功以問卷及電話訪問276個家庭，結果顯示，87.6%受訪者擔憂自己或家人感染，70.3%受訪者家庭經濟受疫情影響，當中基層家庭尤其嚴重，58.2%受訪者認同防疫物資支出對家庭經濟構成壓力。不過，僅得44.5%受訪者認同社會上有足夠的確診者及其家人支援服務。



青年新世界引述統計處數據指，去年11月至今年1月期間，一般家庭住戶平均人數為2.7人，住戶每月入息中位數為28000元。按此推算，每人一日使用兩個口罩，並進行一次快測，各以一元及15元計算，一個家庭單是用於口罩及快測每月支出約1400 元，即佔每月入息約5%，且尚未計算購買其他防疫物資如消毒洗手液、消毒紙巾、漂白水等消毒清潔用品。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏表示，隨著港府承認及推廣快速抗原測試，且社會陸續全面復工，呼籲企業應承擔員工的快速測試費用，與員工共度時艱，港府亦應定期向特定感染高危行業例如清潔工、物業管理等派發快速測試包，減輕基層員工負擔。至於學生復課後快測安排，青年新世界建議教育局應爭取優惠價格，統一訂購快速抗原測試包，透過學校向學生派發，以抒緩基層家庭的財政壓力。

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