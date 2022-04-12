3人參與理大衝突罪成　揭警曾要疑犯趴天台近1小時　官稱令人不安

2019年11月理大衝突期間，大批示威者上街聲援，3名男女涉在尖沙咀一座大廈的梯間被捕。3人否認參與暴動受審，法官林偉權今日（12日）裁決指，多名疑犯被截獲後，遭反綁雙手，並被指示趴在大廈天台1小時。林官稱覺場面嚇人，令人不安，認為屬不當待遇，令疑犯順應警方要求，故拒絕警方以不當手法下取得的證據呈堂。然而3名被告懷有參與集結的裝備，認為他們有份參與當冕「圍魏救趙」的行動，裁定他們罪成。案件押後至5月3日判刑，以便為其中2人索取教導所報告。



3名被告：伍振豐（18歲）、羅芷澄（19歲）及梁瓊升（25歲），否認一項暴動罪。控罪指，3人於2019年11月19日，在九龍漆咸道南、天文台道、金巴利道、金巴利街、加連威老道、加拿分道、金馬倫道及厚福街附近一帶參與暴動。

未作拘捕卻下令要趴在天台

辯方律師在聆訊時指，警方當日在凌晨近5時仍未有作出拘捕時，反綁了全部疑人雙手在背，命令他們趴在天台地上，維持近一小時。律師認為，一般人遭到如此苛待，意志可能受損而變得軟弱，當時第二及第三被告更是經驗不多的年青人，第三被告亦因而順服地回應了警員的查問，第二被告回警署後，亦依警員吩咐拍攝還原照片。

控方稱指揮官是基於安全考慮

主控官曾解釋稱，天台的圍欄不高，在場指揮官是基於安全考慮，才作出命令以控制疑犯，並非想用高壓手段去對付他們，亦認為該些人士的的意志未必會受損。在場指揮的一名總督察上庭被問及情況時稱，他對多人趴下情景沒有印象，只承認見過4至5名疑人在地上。

官指總督察不想承認警曾如此對待疑人

法官林偉權在裁決指，該總督察是現塲的最高負責人，但不是命令疑人趴在地上的人，他在天台逗留也有半小時，認為他沒可能從未見過全部疑人趴在地上的場面，裁定他故意說得隱晦，不想承認警方當時如此對待當時在場的11名疑人。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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疑犯被反綁下趴天台場面令人不安

林官又指，警方在厚福街大廈梯間截獲多人，當中包括3名被告，多名疑犯被雙手反綁、趴在大廈天台1小時，場面嚇人，令人不安，亦會令疑犯感到驚惶。

警方當時有足夠警力監視

林官認為，當時警方人數不少，足夠監視所有疑犯，應可用其他方法處理，但警方的行為或會令人屈服，順應警方要求行事，而非自願作出。警方替羅及梁拍攝二人攜帶背包的照片時，亦沒有提醒二人有拒絕的權利，損害他們的權益，最終拒絕接納有關照片呈堂。另外，警員在警誡前向梁進行的查問內容亦不能呈堂。

3被告攜示威者裝備到場

雖然拒絕部份的證據呈堂，但林官指3人並非居住在被捕地點附近，卻攜有示威者的裝備到場，認為他們蓄意裝備自己參與集結，透過「圍魏救趙」方法協助在理大內的人士，裁定3人罪成。

案件編號：DCC1055/2020