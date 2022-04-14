13歲女童疑說是非遭童黨欺凌　掃把柄插私處　女被告認罪

13歲中二女童疑因說是非而引起當事人不滿，於去年7月在何文田忠孝街公園內被數名朋友及男網友等人非法禁錮，遭掌摑、用樹枝毆打、以掃把柄插私處等，期間更有人在一旁拍片。事後8名13至22歲的男女被捕，其中2男1女在九龍城法院承認普通襲擊等多罪，當中2名14歲男學生將轉介至少年庭處理，19歲女售貨員則還柙至5月5日判刑，以待一系列報告。



19歲被告鍾嘉敏，承認普通襲擊和襲擊致造成身體傷害罪，餘下一項教唆他人向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪則獲撤銷。

女被告求情稱 怕成為受虐者才會參與施襲

辯方求情指，鍾因害怕成為受虐者才會參與施襲，行為相對輕微。且她在事主X父親嘗試聯絡X後，主動要求首被告放走事主，可見她並非「喪盡天良」。惟署理主任裁判官黃雅茵認為，鍾只是怕遭揭發才會放走事主，遂暫不接納為求情理由。

案情指，事主X和本案首被告（15歲）原本為朋友。X及後與第四被告（14歲）透過社交軟件「抖音」認識，由於X曾向其提及首被告（15歲）的八卦及秘密，第四被告以調停為名，於去年7月25日約兩人會面。惟首被告出現後便責罵及掌摑X，第五被告（16歲）等其後亦加入施襲，第四被告則在一旁錄影。

X被人用樹枝打X的臀

首被告其後強迫X以掃把柄插進私處，X因害怕而照做，並脫下上衣及內褲。待第七被告鍾嘉敏到場後，鍾先是掌摑X，並在X倒地時，踢其左臉，以及甪X彈煙灰。X隨後被要求在其他人聊天期間，跪在地上約30分鐘。

鍾後來又要求所有男性離開現場，並在X的裙擺遭拉起後，與他人一同以樹枝打X的臀部及其手掌。在整個過程間，首被告一直以X的手機進行錄影，及企圖與X的朋友視頻通話。X之後因其父親嘗試聯絡她而獲放行，翌日到警署報警及驗傷。

案件編號：KCCC 3495/ 2021