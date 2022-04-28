乳癌患者調查：九成用化療、標靶治療　免疫治療只佔3%

乳癌是本港女性最常見的癌症，一項近百名患者的調查顯示，逾九成患者表示正使用化療 (95%)，其次為標靶治療(92%)，電療/放射治療(67%)，荷爾蒙治療(55%)，最少患者使用的治療方法為免疫治療(3%)。



最年輕受訪患者僅32歲

癌症資訊網慈善基金今年3月初至中以網上問卷的形式，直接或透過照顧者訪問了接近100名32歲至79歲的HER2型乳癌患者。逾七成的受訪者於近兩年內確診HER2型乳癌，當中超過七成確診時為早期乳癌，三成確診那時已是晚期乳癌。

HER2型乳癌為第二常見的乳癌類別，約20至30%的乳癌患者確診為HER2 型乳癌，是一種擴散快兼侵略性極高的癌症，而且復發率也較其他乳癌高。近八成受訪者表示，當知悉確診HER2型乳癌那刻，對這個亞型其實是一無所知。超過一半表示現時坊間所提供關於HER2型乳癌的資料不太足夠，有接近八成受訪者曾在網上搜尋有關HER2型乳癌的資訊，搜尋最多的首三位內容分別為「甚麼是HER2型乳癌」、「標靶治療」和「 化療」。

72%的早期和晚期乳癌受訪患者表示其治療方案曾被改變或修改，而最近一次改變或修改的主要原因是希望獲得更佳的治療效果(44%)，其次為病情沒有獲得控制 / 改善(24%)，以及不能忍受現時治療的副作用(17%)。分析顯示只有近五分一(21%) 的早期乳癌患者曾改變或修改治療方案一次而已，反觀晚期乳癌患者，有接近四成 (38%) 的晚期乳癌患者(包括復發性乳癌)，曾改變或修改治療方案達1至3次不等。

晚期患者暫最長與乳癌共存了11年

其中34位晚期HER2型乳癌患者，年齡介乎32歲至67歲，直至今年3月時與乳癌共存了最短的2個月至11年不等。逾七成半晚期HER2型乳癌受訪者不知道第三線治療方案，更有超過八成半受訪者不知道第四線和之後的治療方案，六成半的受訪者亦擔心若然病情不受控，便沒有化療以外的治療方案可選擇。

九成受訪者亦在調查中表示假若有新的治療方法，她們會願意接受這種新的治療方案，而最大的考慮因素為藥物的價錢 (76%)，其次為藥物的副作用 (50%)，最後是每次治療相距的時間和次數 (14%)。只有近一成 (6%) 人表示曾聽說過俗稱「生物導彈」的新治療方案，而第二代「生物導彈」已經面世更只有3% 的人聽說過。