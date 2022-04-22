運輸署牌照處300人排隊　巿民攜椅輪候：預10時排到6時才辦到手續

政府昨日（21日）重開多項公共服務，其中多個運輸署的牌照事務處均大排長龍，今日（22日）中午時分長沙灣的九龍牌照事務處，現場有約300人排隊。有輪候巿民表示，早上10時開始排隊，預料先至下午5、6時方可完成手續。



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即場排隊需要約180分鐘

記者中午約1時到達長沙灣的九龍牌照事務處，甫入長沙灣政府合署已有約100人在排隊，有現場職員表示，要由地下開始排，再上二層、三樓、最後回到二樓。現場所見，署方門口掛出預計時間，即場排隊時間預計需要180分鐘（3小時），已較昨日曾見420分鐘（7小時）縮減逾半。

運輸署今日於門外掛出預計輪候時間180分鐘，較昨日縮短逾半。（陳栢麟攝）

輪候巿民李太：朝早10點半已「打蛇餅」

為先生兩架私家車處理牌照事宜的李太表示，因有一輛需要私家車過户，而另一架私家車的行車證即將到期需續期，故今日由早上10時半到達排隊。她指出，當時入到大堂已「打晒蛇餅」，又批評運輸署安排「時開時唔開」，十分混亂。

她續指，以往排隊分成續人牌、行車證、過户等，起碼三條隊伍，但現時則一條隊過，料因此出現輪候時間大增，預期要「玩多三個鐘」，並稱「今日放假，用晒全日假期，原本可以返去食晏、打下牌，依家返到去都食晚飯。」她又指，自己要學習好好紀錄一下名下車輛的牌照到期時間，方便預約處理。

楊先生：得今日放假有時間

另一排隊輪候的巿民楊先生表示，因見到報道昨日排隊排好耐，所日今日帶同椅子來排隊。他又指，今日早上約10點達時到達，因自己車要過户，加上要留牌，所以「急住搞」，惟曾經嘗試預約，系統4月頭預約已只剩等到5月尾的時間，所以「無辦法都一定要排，得今日得閒，之後要返工」，又預計今日全日用來排隊，「搞到5點、6點左右」。

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