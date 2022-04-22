將軍澳先進製造業中心啟用　設亞洲首個自動物流及生產中心

科技園早前已宣布將3個分別位於元朗、大埔、將軍澳工業邨重新定位為「創新園」(INNOPARK)。科技園於將軍澳「創新園」興建的先進製造業中心（AMC），於今日（22日）起正式開幕。



科技園表示，AMC以「智慧製造」為核心，設全亞洲首個融合自動化的智慧物流及生產設備。



AMC佔地2.71公頃，總創科相關員工料有2,500人。科技園介紹指，AMC 設全亞洲首個融合自動化的智慧物流及生產設備，中心設有自動化設備，包括無人駕駛叉車及機械等，可將貨物擺上貨架、裝卸貨物。物流中心可24小時運作，亦能減少錯誤。

高承重量 樓高達6米

科技園行政總裁黃克強表示，AMC每層達6米高以上，而且高載重，坦言過去未有人做過，並非如市區一般的多層工業大廈。科技園再工業化高級總監姚慶良解釋指，現時本港一般生產廠房只可承重約0.5噸，但聆聽廠家需要後，AMC有樓層平均可承重25噸，有局部位置更可達逾120噸。

姚亦指，一般市區工廈不容易申請足夠電力，亦較難領牌儲存危險品，但AMC已可提供三相工業用電，並可提供空間擺放危險品。AMC亦另設共享空間 「Proshop」，提供無塵車間、3D打印機器，可為產品量產，同時可提供訓練，協助公司將原型設計投產，面積達3.4萬呎。

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約10間公司已簽約及接洽

姚慶良表示，倘租約不穩定，或會影響在港投資信心，故AMC租約較長，至少達6 年。他又指，至今已有逾10間公司已簽約或接洽中，並歡迎醫療設備、電子材料等產業進駐。

此外，《施政報告》邀請科技園興建第二個AMC。黃克強指，有研究數據顯示，本港缺乏先進製造業及食品製造專用的生產場地，第二期AMC可提供支持。