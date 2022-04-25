晚期前列腺癌治療選擇增　為患者燃希望並延長存活期

根據醫管局二零一九年的癌症統計數字，前列腺癌的新症確診數字在過去十年升幅最大，增加近七成，其中四分之一的確診個案屬晚期，即癌細胞已擴散至前列腺以外的身體部位，最常見為骨骼和淋巴。幸而，隨著醫藥的發展，晚期前列腺癌患者也不用絕望，加上手術和放射治療技術的進步，藥物推陳出新，不少患者仍可在保持生活質素的情況下延長存活期。今次請來泌尿外科專科醫生陳子揚跟大家分享晚期前列腺癌治療的選擇。



晚期前列腺癌症狀不止與排尿有關

許多人以為前列腺癌只會導致血尿、排尿困難或疼痛等泌尿系統症狀，其實不然。若腫瘤已經擴散，患者有機會出現骨痛和腳腫等情況。晚期前列腺癌大多可透過由肛門指檢發現，醫生會觸摸到患者的前列腺明顯脹大或有硬塊。患者血液中的前列腺特異抗原（PSA）指數可高達數十、數百甚至數千。一般而言，PSA指數愈高，代表體內的癌細胞數量愈多，癌細胞擴散的機會也較高，患者或需以全身掃描來確認癌細胞的位置。全身掃描包括電腦掃描、骨掃描和PSMA正電子掃描，醫生會根據個別患者的情況來選擇合適的掃描方式。

晚期前列腺癌的治療

晚期前列腺癌的治療目標以控制腫瘤生長為主。第一線治療為荷爾蒙治療，可選擇切除睪丸或注射藥物，前者需在局部麻醉下接受約一小時的手術，術後無需住院，惟不適合正服用薄血藥或心肺功能差的患者；後者則需每隔數月到醫院或診所注射藥物。

部分病例中，醫生亦會同時配合放射治療、化療或新式荷爾蒙藥物。放射治療的作用為局部控制腫瘤和減輕因骨轉移引起的疼痛。化療則屬全身性治療，若腫瘤出現多處擴散，而患者的肝腎功能理想，可考慮早些配合化療，化療療程次數視乎個別患者和所使用的藥物而定。

治療期間，醫生會密切監察患者的PSA指數，而大部分患者在接受第一線治療後，PSA指數多已大幅回落。若患者出現局部症狀，如血尿和排尿困難等，泌尿科醫生則可能對局部前列腺施行手術。若PSA指數回升，則代表腫瘤或已對第一線治療出現抗藥性。在這情況下，醫生或會在第一線的荷爾蒙治療添加化療或新式荷爾蒙藥物。傳統荷爾蒙藥物主要針對經腦下垂體控制、由睪丸分泌的男性荷爾蒙，新式荷爾蒙藥物則可減少身體其他部位分泌的男性荷爾蒙，例如腎上腺，兩者相輔相成，可加強治療效果。

治療副作用與對策

荷爾蒙治療的主要副作用是引起骨質疏鬆。骨骼吸收鈣質的能力將下降，故建議患者進行適當運動，運動時需注意強度、循序漸進，持之以恆的同時亦應量力而為。此外，多到戶外曬太陽，令身體製造更多維他命D也很重要。需要時，醫生亦會建議患者注射補骨針──如目的為預防骨質疏鬆，患者將接受每六個月一次的低劑量注射；至於已出現骨轉移的患者，則需每月一次高劑量注射。

病中見希望

一般而言，即使前列腺腫瘤已經擴散，患者的存活期中位數仍超過四至五年。隨著新式荷爾蒙藥物推陳出新，能有效控制PSA指數並提升存活率，晚期前列腺癌患者大多仍可有以年計的存活期。此外，新式荷爾蒙藥物副作用溫和，對患者的日常生活和社交影響不大，大部分患者都能保持一定的生活質素。總括而言，晚期前列腺癌的治療選擇日增且趨向個人化，患者應積極面對，與醫生保持良好的溝通，共同討論最適切的治療方案，不要輕言放棄。另一方面，預防勝於治療，五十五歲以上男士應定期接受篩查，而有前列腺癌家族病史者更應諮詢醫生，更早開始接受定期篩查。

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

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（資料由香港泌尿外科學會提供）

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