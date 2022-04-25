涉6度刑毀黃潤達梁錦威辦事處　向大門潑糞　六旬婦被控刑毀

2019年8至10月期間，時任葵青區區議員梁錦威及黃潤達的辦事處疑多次遭人撕毀海報及潑糞。涉事61歲無業女子被控6項刑事毀壞罪，她今（25日）在西九龍法院否認控罪受審。梁錦威及黃潤達先後出庭作供指，辦事處自2019中多次遭人破壞，門外的海報遭撕去，鎖頭被塞滿污穢物須更換等，有時大門更會被潑有糞便。梁最後因覺得太污穢，不敢開門，選擇報警處理。



被告鄧小玲，被控於2019 年 8 月 4 日、8 月 5 日、8 月 8 日、9 月 19 日、9 月 21 日及 10 月 27 日，在香港葵涌葵涌邨曉葵樓 31 號地下，無合法辯解而損壞屬於黃潤達及梁錦威的共 70 張海報、5 道門及一個鎖，共值 1486 元。

梁錦威作供時，因覺得「好污糟」而不敢開門。(劉安琪攝)

黃潤達作供指 辦事處門鎖鎖頭被堵塞 須更換

梁錦威供稱，他的辦事處於案發時位於葵涌邨曉葵樓，與黃潤達的辦事處僅有一條走廊相隔。由於兩人的辦事處自2019年中起多次遭人滋擾，他們遂決定安裝閉路電視監察。

同年8月8日早上，梁發現辦事處門外鐵架上塞滿雜物，門鎖被塞滿疑為糞便的污穢物，信箱同樣無法幸免。梁當時因覺得「好污糟」而不敢開門，終報警處理。庭上播放的閉路電視顯示，涉案6天均有人到涉案地方進行破壞。

黃潤達其後出庭作供指，其當時辦事處自8月4日屢次遭受破壞，如門鎖鎖頭被堵塞須更換、張貼在門外的海報紙張遭撕走、供街坊寫下留言的文具被偷去等，大門有時更被潑有污穢物。

審訊明續。

案件編號：WKCC 3271/ 2021