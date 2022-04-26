泛民47人初選案｜拒批范國威保釋 判辭透露現有11名被告擬認罪

涉組織和參加「35+」初選的47名民主派人士，被控串謀顛覆國家政權罪。被告之一的前立法會議員范國威，早前再次向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰今(26日)頒下判辭解釋，不信納若批保釋，范不會繼續從事危害國安的行為。杜官在判辭表達關注案件進度延誤，建議設立限期，以決定是否需初級偵訊等，並提及現今共有11名被告擬認罪。



杜官在判辭透露范國威申請保釋的理據，包括家人的健康惡化、審訊最早亦要於明年中才開始，以及范國威已辭去所有公職，沒有任何政治聯繫，其政治生涯已完結。

判辭透露 現今共有11名被告擬認罪

而律政司一方早前回應指，總裁判官曾提出於第五次提訊日(4月28日)前，就各被告的答辯意向設立時間表，但范等被告反對。杜官知悉，現今共有11名被告表示有意認罪。

律政司又指，范的Patreon網站仍然運作，並於去年12月展示文章，內容包括：「捷克、南韓、台灣，走過獨裁威權時代，過渡至民主自由社會，要經過數十年的漫長歲月，希望香港不需要經歷這麼久的艱苦試練，才能到達花開的彼岸，現在黑暗隧道看不見盡頭，牆外朋友的問候鼓勵，給我堅持下去的勇氣」。律政司指，范仍然堅定和有決心，繼續從事危害國安的行為。

杜官在判辭指，被告家人的健康情況，法庭在范第一次保釋時已考慮，亦不認為構成重大情況改變。杜官又指，本案的被告已被還柙約一年。而下級法院在進行案件管理時，應就交付高院的日期等，訂立日期。除非有特殊情況出現，否則不可更改該日子。

部份被告擬要求進行初級偵訊

杜官又指，本案部份被告擬要求在交付高院處理的日期前，進行初級偵訊。總裁判官應設立期限，要各被告在期限前決定是否需初級偵訊。

杜官明白案件涉及多名被告，總裁判官需兼顧眾多事項。若法庭不設立限期，會令情況變得混亂。惟杜官強調都是她的觀察，總裁判官可自行決定最佳的案件管理方法。

對於范需等待一段日子，案件才開審，杜官指示同情。惟杜官指未能信納他若批保釋，不會繼續從事危害國安的行為。

案件編號：HCCP 454/2021