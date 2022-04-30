日圓匯率跌至20年新低　學者分析應否換錢儲定「彈藥」去旅行

日本央行維持超寬鬆貨幣政策，隨着美國加息，美元呈強勢，日圓兌港元匯率跌至20年新低，有機會跌穿六算。疫情前港人熱愛到日本旅行，不少人都會儲定日圓，有學者指日本有機會今年內開關，認為在現時近20年低位可以先備作旅費，「以前一碗拉麵70蚊（港元），而家60蚊」。



日本向來為港人旅遊熱點，而有指日本有機會在今年來重新讓遊客入境，現時是否可以先儲「彈藥」，留待開關盡情消費？有學者指如是打算旅行用，可以購入所需金額，但要留意日圓低匯率會持續幾個月，未來或會再有更低價。有旅遊媒體創辦人則指「去旅行又唔係買樓」，趁開關前預購機票更為重要。



日圓兌港元趺至六算，愛到日本旅行人士，可以先備「彈藥」。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

中大李兆波：現時先換定

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，現時為日圓匯率歷史低水平，若是打算旅行用，認為可以購入所需，「1,000日圓一碗拉麵，以前70蚊（港元），而家60蚊」，他指即使當地物價有所上升，現時先「唱錢」都會較匯率回升後便宜。他表示，留意到日本財經或旅遊網站，都指今年7至9月開關機會大，市民可以先準備。

不過，李兆波不太建議購入日圓投資，指買賣日圓有約2%的差價，而日圓價格差異幅度或不會太大，除時差價及其他行政費用已蓋過賺到的匯率。

旅遊媒體創辦人：用里數換機票較重要

旅遊媒體「又飛啦」創辦人周錦基說，日圓是次貶值，主要因當地實施量化寬鬆政策，相信政策不會「突然收水」，料匯率有機會再跌。他認為因現時未能即時飛到日本，沒有必要先購入日元，指量化寬鬆刺激本土經濟並影響當地物價，到市民可以去旅行時，當地產品有機會加價，直言「拉勻未必賺」，「去旅行又唔係買樓，咁緊張匯價做咩?」反而建議港人可以先用航空公司里數換機票，指日本開關後料機票一位難求，價格亦會急升，屆時就可保障可以成行。

中大莊太量：日圓匯率或會更低

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦指，現時美元強勢，而日本現時未有條件加息，預計低匯率會持續幾個月，未來或會再有更低價，但相信現時價位會有不少人入市，價格會慢慢回升。

（香港01製圖）

重點一：買入／買出價不要看錯

一眾「思鄉」港人如要入手日圓，記得要留意各銀行及找換店匯率差異，以昨日匯率來看，現鈔每百日圓買入價由6.019港元至6.09元不等，市民尋找「買入價」時，要留意是「客戶買入」或是「銀行/商戶買入」，簡單來說，客戶買入一般會較賣出價高，只要看較高價的金額就可。

重點二：電匯小心手續費及上限

銀行換鈔亦分「電匯」和「現鈔」價格，現鈔價格多數會較貴，市民可以使用有關銀行的外幣戶口兌換，但部份銀行針對不同外幣有機會收取手續費，需要小心留意，否則「貪平」卻最終較貴。另外以外幣戶口提取外幣時，銀行亦有機會有提取上限，或要分數天進行。

重點三：找換店兌換可先致電留錢

有時找換店匯率會較銀行佳，大部份都不收手續費，但缺點是外匯儲備或較少，最好要先致電留錢。不過，找換店是直接提供現金，市民若兌換較大金額，要好好保管鈔票。