增300宗確診5人不治　張竹君料放寬非港人入境後　輸入個案增

第五波疫情持續放緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（5月1日）表示，新增300宗確診個案以及五宗死亡個案。她表示，雖然現時新增個案較高峰期低很多，但仍有機會出現反彈，尤其是逐漸放寬社交距離措施。另外，政府今日起放寬非港人可來港限制，她表示來港班次、乘客上升後，比例上應有更多輸入性個案。



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張竹君表示，今日增300宗確診個案，包括119宗核酸檢測，以及181宗快速檢測，第五波疫情至今累計119萬1879宗。輸入個案方面，她指有22宗，其中昨日抵港的有14宗。另外，再多五名病人離世，病死率0.76%。

雖然與高峰期日增逾萬宗相比，現時疫情放緩不少，但張竹君表示，仍有機會出現反彈，尤其是漸漸放寬社交距離措施，市面人流增加，可能會引起個案。

貨件非主要傳播病毒途徑

另外，今日起政府放寬非港人來港，張竹君表示，由於旅客及航班增加，預期輸入個案會增加。問到機組人員縮短檢疫期，她表示，機組人員的檢疫安排是以風險為本，貨機機組人員須於外地閉環，而且回港後亦要檢測待行。她又指，過去雖曾有地方報道經貨件傳播病毒，但應該並非主要傳播途徑。

至於其他變異病毒，張竹君表示之前在港發現BA.5、BA2.12.1及BA2.12等病毒株。她續指，暫未見臨床上有何特別，大部份都沒有特別病徵，雖然可能傳播性較高，但臨床情況及死亡數據上，都未有詳細資料。

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