疑拍照不滿被反拍起爭執　前全國政協許智銘等　否認襲擊外籍男

前全國政協許智銘（前稱許智明）與一名裝修工人，涉嫌因為拍照爭執，在大浪灣村襲擊一名外籍男子，案件原為區域法院案件，今（3日）移師至西九龍法院開審。控方開案時指，兩名被告在事主的物業外拍攝時，疑不滿遭事主反拍而起爭執，之後更發展成肢體衝突，期間裝修工用石頭擊傷事主頭部，事主遇襲後頭部受傷，並要縫針。許亦曾一度拿起石塊欲擲向事主。



兩被告共被控6項罪名

兩被告為：陳明亮（55歲，裝修工）及許智銘（56歲，商人）許是上市公司香港金融集團主席。兩人分別被控普通襲擊、刑事損壞、有意圖而傷人共6項控罪，指他們其於2020年3月29日在大嶼山大浪灣村外，非法及惡意傷害男子Alexander Robert Medd及George Thomas Medd，及損壞Alexander的手提電話。陳則被控普通襲擊及有意圖而傷人兩罪，指其於同日同地非法及惡意傷害男子Alexander Robert Medd。

兩被告以威嚇姿態走近事主

案情指，當日下午4時許，包括兩名被告在內的3名男子，在事主的物業前拍照，事主因而用手機反拍他們。許智銘見狀即拾起一塊石頭，並欲投擲出，但最後放下。他之後與首被告陳明亮以威嚇姿態靠近事主，混戰隨即發生。

許曾試圖搶事主手機

期間，陳以石頭多次襲擊事主，令事主頭部等多處受傷。許則試圖搶去事主的手機，並把事主推至地下，事主的右臂及膝頭受傷，手機亦摔壞在地。事主的19歲兒子拾起事主的手機殻，許見狀靠即用力將手機殻打掉。

陳當場被捕，他警誡下承認曾推開事主；許則在北大嶼山醫院被捕，他向警方表示，許稱因事主未經他同意下捉住他，從而推了事主。事主頭部事後須縫針。

案件編號：DCCC 704/ 2021