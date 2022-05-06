疫情｜增324宗確診　23宗屬學校呈報　增11人死亡

本港今日（6日）新增324宗新冠肺炎確診個案，當中有23宗屬學校呈報、29宗屬輸入個案，另再增11宗死亡個案，第五波疫情累計逾119萬宗確診，累計死亡個案達9131宗。



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增324宗確診 29宗屬輸入個案

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增的324宗個案，有144宗屬核酸檢測陽性，180宗屬快測陽性。當中有29宗屬輸入個案，有11宗是於機場進行檢測樣本陽性，涉及六個航班，包括從英國抵港的航班CX252、從新加坡抵港的航班SQ894等。另外18宗輸入個案則在檢疫酒店確診，包括四宗屬抵港第三日確診、兩宗抵港第五日確診。

輸入個案約六至七成機場發現 18宗有16宗屬復陽個案

就早前從印尼抵港12日檢測陽性的個案，歐家榮指，患者的病毒量太低，基因排序失敗，估計是輸入復陽的個案。現時輸入個案約六至七成於機場發現，有兩三成在檢疫酒店發現，餘下大部分於檢疫期間首七日內發現到，只有少量個案屬完成檢疫出社區後確診。在基因分析方面，4月分析的18宗個案，有2宗確定屬本地感染個案，另外16宗屬復陽個案，當中有13在抵港前有確診記錄。

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院舍增2個案 學校有23宗呈報

至於院舍方面，有兩間早前已有個案的安老院舍再有新個案，涉及一位院友、及一位職員。而學校方面，今日有超過2,300間學校復課，今早有23宗呈報，涉及23間學校，確診者中有15人是學生、8人是老師。在這23間學校中，有2間為幼稚園或幼兒中心，14間小學及7間中學。雖然有兩宗個案涉及不同學校，但確診者屬同一家庭。

過去一周七間學校有兩宗或以上個案

歐家榮指，現時每日學校的呈報，當局會進行紀錄、調查及分析，觀察當中是否有聚集性情況，若學校連續幾日有個案，會調查個案是否有關聯，分析學校是否有爆發，或只是不相關、個別於社區感染的個案。

過去七日，有七間學校有兩宗或以上個案，其中六間有兩宗個案、一間有三宗，但這些個案分布在不同班、互不相識，認為無證據是於學校感染，似是社區感染。他提到，有一間學校有兩宗個案，但如昨日交代，二人同屬一個家庭，但就讀不同班別，現時無證據指學校有爆發跡象。

增11宗死亡個案 4宗經法醫解剖發現涉新冠

另外，今日再多11宗死亡個案，第五波疫情累計死亡個案為9131宗，總體病死率為0.765%。11宗個案中，有四宗屬早前離世的死亡個案，均是經法醫解剖發現，涉兩男兩女，年齡介乎68至76歲。

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