【01企業金勳大獎2021】後疫時代曙光初現 傑出企業把握制勝關鍵
撰文：王玥晨
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疫情改變了全球消費模式，高強度的刺激經濟措施推動電子消費模式，為香港實現高質量的經貿發展奠定重要的里程碑。加上國家「十四五」巨大的發展規劃，為本地經濟提供新的增長動力。「01企業金勳大獎2021」以「曙光展現利好營商，把握機遇共創先機」為主題，讓大眾了解過去一年傑出企業於推動本地經濟復蘇作出的重大貢獻，弘揚香港商譽及企業形象，並為業界樹立典範。
因新型冠狀病毒持續擴散，原定2022年1月17日（星期一）舉行的「01企業金勳大獎2021」頒獎典禮將改以線上頒獎禮形式進行，並邀得財經事務及庫務局局長許正宇作致辭嘉賓。
專業評審代表：（排名不分先後）
林建岳 - 香港貿易發展局主席
梁兆基 - 香港總商會總裁
何順文 - 香港恒生大學校長
黃鳳嫺 - 消費者委員會總幹事
「01企業金勳大獎2021」線上頒獎典禮詳情
日期：2022年5月16日（星期一）
時間：下午2:30 –下午4:30
播送渠道：
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