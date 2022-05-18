軍裝警公園「打卡」惹議　照片刊《警聲》指助市民尋回父親獲嘉許

本月初網上流傳影片，有兩名軍裝警員被指在上環巡邏期間，在公園擺姿勢影相「打卡」，警方當時解釋，相關警員曾於3月處理一宗「失蹤人士」案件，所以重返現場拍攝。

最近一期《警聲》提到，警方當晚接報一名73歲患有認知障礙症的伯伯失蹤，中區警區軍裝巡邏小隊及輔警趕到現場，在45分鐘後於荷李活道公園尋回失蹤人士，其兒子之後向警方寫信嘉許。



今期《警聲》刊載，警方於3月9日傍晚接獲一名男子求助，指其73歲患有認知障礙症的父親在上環失去聯絡。中區警區軍裝巡邏小隊第四隊杜警長、何警員和鄭警員、輔警尹警長及輔警林警員接報後迅速到場處理。

事主兒子寫信表揚警隊

人員了解案情後馬上展開搜索，並發放失蹤伯伯的外貌特徵予其他隊員搜索，約45分鐘後，人員於荷李活道公園外尋回該名伯伯，證實受傷。

伯伯的兒子其後撰寫一封感謝信，表揚相關警員協助，「本人希望透過此電郵表揚和感謝警隊的協助。本人與有認知障礙症的父親在今日下午於上環走失，本人於是報警求助。當幾位警員到場後，除了安撫本人情緒外，同時很積極地詢問父親的資料，並且陪同本人在上環一帶搜索，最後在上環荷李活道一個公園外尋回父親，還給予我一些建議避免日後再有同樣事情發生。再次感謝警察隊伍！」

網傳軍裝警員於公園拍照。（網上影片截圖）

處長向7警員派升職信 4警獲頒發處長嘉獎

另外，警務處處長蕭澤頤於4月28日頒發晉升函件予7名人員，並向4名人員頒發處長嘉獎，當中周一鳴擢升為副處長，陳俊燊和葉雲龍擢升為高級助理處長，鍾詠敏和羅越榮擢升為助理處長，鄭麗琪晉升為總警司，沈頌雅晉升為警察高級福利主任。獲處長嘉獎的人員為警署警長黃景耀和陳聲鏘，及警員張君聖和林健邦。