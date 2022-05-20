父帶6歲子往泳池游水　疑在更衣室被偷拍裸照　補習老師受審

補習男老師涉在觀塘游泳池偷拍一名爸爸的裸體，他否認指控，案件今（20日）在觀塘法院開審。事主稱他當日帶著6歲兒子到泳池游水，為要照顧兒子，他淋浴時未有把簾拉上，惟他走回長椅時，見被告的褲袋露出手機鏡頭，他即上前質問，他指被告知吾以對。辯方律師則稱會爭議被告的警誡供詞的呈堂性，並稱有警員曾向被告稱，若他認罪便可避過被傳媒報道。



被告黃志偉（43歲），被控1項作出有違公德的行為罪，指他於2021年7月26日，在香港觀塘游泳池拍攝男子X的裸體相片。

被告褲袋露出手機的3個鏡頭

男事主X供稱，當日他與6歲兒子在泳池更衣室沖身，因為他要照顧兒子而沒有拉上浴簾。惟他回到長椅處抹身時，發現被告向他的方向靠近，他並見到被告右褲袋內有1部電話，並露出3個鏡頭。X見狀即上前質問被告：「你係咪影緊我？」被告支吾以對。

康文署職員指不能刪相了事

X之後要求被告將手機交出，但發現其手機已鎖上。X其後表示只要被告刪除相片就可了事，惟康文署職員到場後拒絕就此了事。被告因而拒絕解鎖手機，X最終決定報警。

辯方指被告感害怕才交出手機

辯方則向法庭稱，會爭議被告警誡供詞的呈堂性，並指被告是受到威迫利誘，及不公平的情況下落口供。他指警方在搜屋前已為被告鎖上手扣，又威嚇被告說：「上次油尖嗰隊啲片仲喺唔喺度？」被告因感害怕而交出手機號碼。

指有警員提被告記得刪片

辯方又指，警方曾向被告表示：「記得del（刪除）片，你上次都係因為咁畀人捉到。」又曾叫被告在庭上認罪，並稱這樣案件就不會被傳媒報道。

案件下周續審。

案件編號：KTCC157/2022