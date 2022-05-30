疫苗通行證｜無法更新怎辦？　資科辦25港鐵站設流動站急救

第三階段疫苗通行證明日（31日）實施，市民需要更新新版本的電子針卡，只有符合要求的顧客方可進入餐飲處所及相關表列處所，料有部分人更新遇到困難，尤其是確診康復者。政府資訊科技總監辦公室將於明日在全港25個港鐵站，設流動支援站，在港島九龍及新界區協助市民。



第三階段「疫苗通行證」實施後，只有以下人士會被視為符合接種要求，可以繼續使用「疫苗通行證」：

一般人士



（a）已接種三劑疫苗；或

（b）接種第二劑疫苗六個月內；

康復人士



（a）已接種三劑或兩劑疫苗；

（b）康復後六個月內；

（c）康復後接種第一劑疫苗六個月內；或

（d）12至17歲已接種一劑復必泰疫苗；

其他



抵港六個月內並持有「臨時疫苗通行證」；

獲醫生證明不適合接種疫苗人士，並持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。

▼疫苗通行證一覽▼



資科辦製教學短片更新針卡

資科辦已更新「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」（www.evt.gov.hk），市民只需輸入其身分證明文件號碼及簽發日期或出生日期便可下載。

市民亦可透過網頁（fb.watch/dhoQGzWAez/）觀看資科辦製作的教學短片、致電安心出行熱線（2626 3066）或前往資科辦設於下列25個港鐵站的流動支援站尋求協助：

（1）港島：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；

（2）九龍：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；及

（3）新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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食肆須更新「驗證二維碼掃瞄器」

政府提醒，餐飲處所及相關表列處所負責人須使用最新版本「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式（即4.3.2版本）掃描顧客透過「安心出行」流動應用程式或其他方式（例如醫健通、智方便、紙本或相片）展示的疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或康復紀錄二維碼。

食環署會檢視餐飲處所（包括酒吧／酒館）有否遵行「疫苗通行證」規定、進入及身處該些指明處所的相關人士（包括顧客及員工）是否符合「疫苗通行證」規定，以及員工有否遵行快速抗原測試規定等。

政府表示，由去年12月30日至今年5月29日，食環署共向涉嫌違反相關規定的409間餐飲處所及兩間表列處所負責人展開檢控程序，並向共74名涉嫌違反相關規定的員工及顧客發出定額罰款知書。