《香港01》國民教育講座　立法會議員陸瀚民與學生分享大灣區機遇

現時政府正推動香港青少年北上發展，包括到大灣區實習和就業。《香港01》於6月7日舉辦國民教育講座系列，邀得經民聯立法會議員陸瀚民到校與荃灣官立中學近300名中四和中五學生，分享青少年大灣發展區機遇。



《香港01》國民教育講座系列邀得立法會議員陸瀚民與荃灣官立中學學生分享大灣區發展機遇。（余俊亮攝）

陸瀚民為立法會選舉委員會界別議員，現任麗新集團主席辦公室首席策略官及香港總商會經濟政策委員會副主席。

他於講座中先向學生簡介粵港澳大灣區各地定位，指出大灣區擁有8600萬人口，市場規模比香港龐大，潛在機遇較多，香港青年到大灣區發展，可因應國家所需，發揮香港所長，並以電影業為例，認為透過兩地合拍片，香港電影業人才可助國家電影走進國際市場。

《香港01》國民教育講座系列邀得立法會議員陸瀚民與荃灣官立中學學生分享大灣區發展機遇。（余俊亮攝）

陸瀚民同時向學生介紹大灣區升學、實習資訊，建議學生可視之為其中一個選項，接觸和認識內地，相信學生若具備大灣區經驗將有助將來就業。

講座中他亦談及香港青年內地就業所面對的挑戰，包括需要適應內地企業文化、工作環境等，認為學生可札根香港，然後主動爭取內地經驗。例如日後可先加入香港企業，然後主動爭取到大灣區工作，汲取經驗。陸瀚民同時勉勵學生，態度決定一切，鼓勵學生自己主動爭取機會。

《香港01》國民教育講座系列邀得立法會議員陸瀚民與荃灣官立中學學生分享大灣區發展機遇。（余俊亮攝）

在問答環節上，有學生提出到大灣區創業的條件。陸瀚民回應稱，若學生日後有意到大灣區創業需先認識當地市場需要，同時建議學生參考過往創業失敗例子，汲取箇中經驗。

《香港01》國民教育講座系列邀得立法會議員陸瀚民與荃灣官立中學學生分享大灣區發展機遇。（余俊亮攝）

對於今次國民教育講座，陸瀚民表示在疫情下能與學生交流別具意義，期望透過不同切入點，助學生把握國家發展的重大機遇。

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