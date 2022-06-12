取消強積金對沖｜勞工處：待啟用積金易將劃線　僱主須設專項戶口

取消強積金對沖機制法案於上周在立法會三讀通過，打工仔女、僱主對執行細節或許仍有許多「問號」。勞工處處長孫玉菡今日（12日）於無綫節目《講清講楚》表示，取消對沖需要積金易平台配合，惟具體啓用日子則留待下屆政府決定，強調政府有後備方案，可應付平台未能如期推行的「短期情況」。

他亦指，僱主必須設有專項儲蓄戶口，但細節可再討論，政府會「密鑼緊鼓」諮詢持份者。



去年打工仔的強積金對沖金額高達66.6億元，創有紀錄以來新高。（資料圖片）

取消對沖安排要留待2025年方可實行，孫玉菡解釋，因今次決定牽涉數十萬僱主、僱員，如果沒有積金易平台，都要政府「搭建」，「要確實知道立法會通過，唔能夠話『我估你會通過』，就花大錢去製作新平台」，他又指積金易相對可靠、高效、低成本。

劃線後漸變成不可對沖

他續指，轉制具體日子要視乎下屆政府決定，但大致可理解為積金易平台啓用當日，屆時將有劃線，將漸變成不可對沖，形容有如「鴛鴦飯」，換言之，2026年不可對沖的僱用年資為一年，即僱主不能用相關僱員強積金款項對沖大約一年年資的長期服務金。他強調，對積金局推行平台有信心，當局亦會有後備方案，應付平台未能如期啓用的短期情況，惟最終都需要運用積金易平台。

將就專項儲蓄戶口與持份者商討

至於僱主部分的專項儲蓄戶口，孫表示，該部份需要另一法例賦權，詳情需要跟持份者討論，強調政府立場而言戶口屬必要，但細節可再磋商，認為現時有三大範疇要逼切處理，包括廣泛與市民宣傳取消對沖事宜、盡快落實政府資助計劃、僱主專項儲蓄戶口事宜，又預計隨着方案執行，相關諮詢增加，勞資關係科工作量將會大增。