義工服務逾20載見證沙士及新冠：其實我都係一個普通義工嚟

第七届「傑出義工嘉許禮」於上月舉行，今年共有五位義工獲頒「傑出義工領袖」獎，其中從事義工服務逾20年的王文，曾見證沙士及新冠兩大疫症，並帶領超過30支義工團隊、2,000多名義工參與抗疫工作，多年來堅持在放工後或假期撥出時間參與義工服務。



他堅信做義工可以幫到人，「其實我都係一個普通義工嚟，唔係話有遠大的理念或宏圖，我個人實在不值一提 。」



王文在「2022香港義工聯盟傑出義工嘉許禮」中獲頒「傑出義工領袖獎」。（受訪者提供）

沙士時成負責組織協調的義工領袖

現年49歲的王文為香港廣東汕尾市同鄉總會秘書長， 他自1998至99年接觸義工服務，從普通義工，再到2003年沙士後變成負責組織協調的義工領袖。他在沙士時目睹不少醫護無私付出，面對疫情從不退避，謹守工作崗位，令其感觸甚深；加上當時社會經濟、人們的交流受影響，更激發他立志將港人守望相助及互相扶持的精神，傳遞予弱勢社群。

沙士後，他與其他義工組織一日遊，更曾組織義工分享，講述在疫情下如何克服困難，並戰勝疫情，期望為港人灌輸正能量。

第五波時率領義工走訪各區派送物資

相隔接近20載，新冠病毒第五波疫情今年初來襲，王文自言為義工生涯最難忘的經歷。當時大量市民染疫，又缺乏物資，他不僅四處籌集物資、參與物資包裝工作，更率領義工們走訪全港各區派送物資，當時最高峰一日派送500份物資， 「之前快遞都有幫手，疫情冇幾耐就停咗。所以之後完全靠義工幫手派，有時去遠啲嘅地方，直情揸車仲叫埋朋友、家人幫手」，把物資放到「公屋電梯位、村屋樓下等」。

王文亦有進入長洲、南丫島等離島區域派送物資。他表示，疫情之初，離島地區的感染個案不多，所以沒有儲備太多物資。惟市區一爆疫，離島便受到影響。由於交通及物流問題，未能輕易調動物資送抵離島，因此王文等義工決定前往這些「被遺忘的地區」送物資。

他表示，有離島居民傳送訊息及相片向義工們表達感謝，稱「 諗唔到會咁記得佢哋，從咁遠地方嚟到離島派物資」。他對此感到非常感動，「睇到之後覺得幾辛苦都抵。」

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義工默默付出：做義工不能帶著功利心

問及王文的得獎感受，他笑言得獎固然開心，但「其實我都係一個普通義工嚟，唔係話有遠大的理念或宏圖，我個人實在不值一提 。」他表示，家人亦贊成他做義工，並經常鼓勵他多做力所能及之事。

王相信做義工可以幫到人，只要與一眾擁有同等信念的人一起努力就滿足了。他表示，眼見身邊的其他義工常保豁達、不計名利、默默付出的心態，自己亦深受影響，並直言做義工不能帶著功利心，保持奉獻的心會開心好多。他亦希望未來組織更多義工服務，更希望與不同族群的義工進行更多交流。