消委會｜測15款抗菌或防蟎床單　蟎可敵、Natural Home抗菌最強

良好的睡眠質素與健康密不可分，惟香港天氣潮濕，容易滋生細菌和蚊蟲，不少人會選擇標榜有「抗菌」和「防蟎」功能的床上用品。消委會測試市面上15款聲稱具有抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，售價由59元至1,590元不等，結果顯示全部樣本都有不俗的防蟎效能，惟7款的抗菌功能卻未如理想，而大部分樣本經多次洗濯後都有縮水和褪色的情況



當中售價僅124元的Jumendi防蟎表現獲最高的5分，整體表現同樣獲得4.5分、售價最平59元的Vania Bedding則於防蟎表現獲得5分，整體表現同樣獲得的4.5分，屬性價比高之選；而售價1,429元，排名屬次貴的卡撒天嬌CASABLANCA整體表現得3分，屬15個牌子的樣本中最低。



消委會測試市面上15款聲稱具有抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套。（消委會圖片）

消委會於是次的功能表現測試，包括樣本聲稱的抗菌和防蟎效能，而為了模擬床單日常使用情況， 每款樣本進行試驗前都會按其護理指示先洗濯10次才進行相關測試。測試結果顯示，9款聲稱具「抗菌」功能的樣本中，只有蟎可敵Mite-PROTEX和Natural Home能有效抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌的生長，抗菌表現理想。

Cottex、J-Tex X Hallmark有效抑制金黃葡萄球菌生長

至於澳洲歌婷Cottex和優雅詩J-Tex X Hallmark只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，至於 Jadaloo、Simple Ol’Me、HOLA、Cherry和CASABLANCA則未能有效抑制兩種試驗菌種的生長，當中CASABLANCA對兩種菌種的抑菌值分別只有0.1和0.3，抗菌表現較為遜色。

至於「防蟎」功能的測試，消委員評價為「全部樣本的物理性防蟎效能相當不俗」，有10款樣本在測試中完全沒有讓塵蟎穿過，包括Mite- PROTEX、Natural Home、Jadaloo、Cherry、CASABLANCA、Softiehk、Allergy Care®、HUSH HOME、Vania Bedding和SKYLER。其餘樣本則為HOLA及 Jumendi分別有兩隻塵蟎穿過、Simple Ol’Me有16隻、澳洲歌婷Cottex有43隻、優雅詩J-Tex X Hallmark有89隻，消委會指仍具有一定程度的物理性防蟎效能。

▼15款樣本總評分數▼



+ 10

澳洲歌婷Cottex的供應商回應測試結果表示，該公司利用Sanitized ®的抗菌技術，根據DIN EN ISO 20743進行抗菌測試，大腸桿菌和金黃葡萄球菌的測試中亦達合格水平。

Cherry的供應商則指，該公司利用Sanitized®的防蟎抗菌技術，該技術受國際認證，亦會不定期進行大貨抽檢以確保產品質素。對於測試報告指其產品未能有效抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌的生長，該公司指由於測試基準的差異性，再加上洗濯次數增加會令抗菌功能下降，因此本會測試的結果和該公司的結果有所不同。

Allergy Care ®的供應商表示，使用完全包裹着床褥或枕頭的防蟎床具更能完全防止塵蟎生長，本會是次測試的樣本只屬旅行使用類的防蟎產品，而其產品於美國生產，亦獲得當地的專業協會美國哮喘及過敏基金會 (Asthma and Allergy Foundation of America) 等專業認證，以確保產品的防蟎質素。