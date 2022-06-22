DSE｜2025年起丙類外語科停用劍橋卷　改考5官方語言試　新增韓語

香港考試及評核局宣布，由2025年起的香港中學文憑考試（DSE），丙類（其他語言）科目將不再採用英國劍橋大學國際考評部的高級補充程度試卷，考生改為應考有關語言的官方語言考試。屆時，丙類（其他語言）科目將提供五個科目，包括現有的法語、德語、日語及西班牙語，並將增設韓語，考生成績只要達到指定語言能力水平，便可獲納入文憑試成績，而目前提供的印地語和烏爾都語考試將於2025年起停辦。



考評局秘書長魏向東(左)與香港法國文化協會行政總監Jean-Sébastien Attié(右)，就舉辦文憑試丙類其他語言科目考試的安排簽署合作協議。（考評局圖片）

考評局指，自2012年首屆DSE起，丙類（其他語言）科目採用劍橋國際高級補充程度試卷，每年考生人數由 200 多人至約 500 人不等，但劍橋國際早前就其評核服務作全面檢討，其後決定由 2024年起，不再開設高級補充程度的日語和印地語考試，並通知考評局將未能繼續為丙類（其他語言）科目的考試提供考生成績數據，令目前其他語言科目考試的安排將無法繼續。

最後一次用劍橋高補程度卷的丙類科目試於 23 年11月舉行

該局表示，最後一次採用劍橋國際高級補充程度試卷的丙類科目考試將於 2023 年 11 月舉行，即適用於2024 年文憑試的考生，而經諮詢相關持份者與研究不同替代方案後，決定由2025年文憑試起，與法國、德國、日本、韓國及西班牙的官方文化機構合作，採用其官方語言考試作為文憑試丙類其他語言科目的考試。

考生須自行報考有關的官方語言考試

考生須自行報考有關的官方語言考試，並於報考文憑試時選取相關的丙類科目，以便有關機構向考評局提供考生的成績；若考生的成績達到指定或更高的語言能力水平，便可獲列入文憑試的成績內。

考評局指新安排更具彈性，亦可配合不同學生的學習進度、志向和興趣。（資料圖片/張浩維攝）

考評局指新安排更彈性 回應青少年對韓語興趣漸增的需要

考評局秘書長魏向東稱，今次與五個國家的官方文化機構合作，不但較目前的安排更具彈性，亦可配合不同學生的學習進度、志向和興趣。他形容新安排，有賴五個國家的駐港領事館協助，又解釋有見青少年對韓語的興趣漸增，故特別加入韓語考試，以回應學生的需要。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼

