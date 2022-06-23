中英劇團首任華人藝術總監古天農睡夢中離世　享年69歲

前中英劇團藝術總監、資深舞台劇資員及導演古天農逝世，享年69歲。曾與古天農合作過多部舞台劇的香港編劇杜國威今日（23日）晚上在社交平台發文稱「古天農離開了我們」，不少人留言指消息突然，亦有劇場業界在網上發文悼念。據報道，古天農昨晚在睡夢中辭世。



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杜國威發文指「古天農離開了我們」

香港著名編劇杜國威今晚約7時，在社交平台發文指「很難受，很難過，古天農離開了我們」，不少人均在帖文下留言指消息突然，感到難以置信。

劇場業界不少人在網上發文悼念，其中愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝亦有撰文，內文提到他實習和畢業後首份工作都是做古天農的副導演，從對方身上學到做導演的技巧和做人的道理。

報道指古天農於睡夢中辭世

據101藝術新聞網的報道，古天農昨晚感到不舒服，但並不明顯；而古天農的太太向劇場朋友提及，丈夫是在睡夢中辭世。

自中學對戲劇產生興趣 1993年成中英劇團藝術總監

生於1953年的古天農是香港資深舞台劇演員和導演、電視及電台節目主持，畢業於中大社會系，自中學已對戲劇產生興趣，讀大學時常「走堂」排戲，畢業後他曾到港大修讀教育文憑課程，曾經在中學任教。

古天農在1983年加入香港話劇團，成為全職演員，1989年成為香港話劇團助理藝術總監；並在1993年轉到中英劇團出任藝術總監，成為該團首任華人藝術總監。

與杜國威合作《我和春天有個約會》《 南海十三郎》多次重演

古天農加入香港話劇團後，開始編導短劇，《師生之間》是其首部自編自導的舞台劇。其編寫及參與的作品逾20部，其中與杜國威合作的《我和春天有個約會》及《 南海十三郎》更多次在港重演。

他在1991年曾奪得香港藝術家年獎「舞台導演獎」，亦憑導演《我和春天有個約會》、《芳草校園》及《相約星期二》，三度在香港舞台劇獎奪得最佳導演。他亦曾任香港藝術發展局藝術推廣委員會主席、戲劇組主席、策略委員會委員、康文署及香港演藝學院戲劇學院之顧問委員等。