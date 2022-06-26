大專生組隊研發機械人龍爭虎鬥　中大奪冠將代表本港赴印度出戰

香港科技園今（26日）舉辦「全港大專生機械人大賽2022」，來自八間大專院校，共200位跨學科大專生，以自家研發、創新精密的機械人進行攻防競賽。中文大學的「黃金入球」隊成功擊敗其餘13個隊伍奪冠，並將代表本港出戰印度新德里舉行的國際大賽。

科技園公司行政總裁黃克強表示，比賽展現了本港年青人極具創科技能，亦有意投身創科行業。



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參加隊機械人兩組對壘進攻及防守

今屆比賽以源於印度傳統遊戲Lagori的「神速之塔」為主題，並分為兩組對壘，分別派出兩部機械人擔當進攻及防守的角色。進攻方須於限時內擲球擊倒海綿圓塔後，再重新疊起圓塔；防守方則於進攻方堆疊的圓塔時，擲球擊落進攻方機械人頭上的球，阻止進攻方得分，最終得分較多的隊伍即獲得勝利，表現出眾的參賽者亦有機會獲得實習機會，包括集信軟件科技有限公司、福爾哈貝傳動技術（太倉）有限公司、嘉模（阿波羅）集團有限公司、Novelte Robotics Limited、及香港中華煤氣。中國銀行（香港）亦為勝出隊伍贈予獎金，支持他們繼續鑽研更多創新技術。

來自八間大專院校，共200位跨學科大專生，以自家研發、創新精密的機械人進行攻防競賽，賽事過程緊張。(黃浩謙攝)

來自中文大學的「黃金入球」隊成功奪冠，將代表香港出戰印度新德里舉行的國際大賽。(黃浩謙攝)

今屆冠軍的得主是來自中文大學的「黃金入球」隊，將代表香港出戰印度新德里舉行的國際大賽，並與其他亞太地區青年交流。亞軍得主則是科技大學的「火之龍 」隊，季軍為香港大學的「格物」 隊。

香港科技園今（26日）舉辦「全港大專生機械人大賽2022」，來自中文大學的「黃金入球隊」成功奪冠。（「全港大專生機械人大賽2022」官網截圖）

科技園行政總裁黃克強：展現年輕人極具創科技能

科技園公司行政總裁黃克強表示，全港大專生機械人大賽2022展現了香港年輕人極具創科技能，亦有意投身創科行業。科技園公司樂見今年有多間不同界別的公司支持比賽，反映跨業界企業同樣重視創科人才，將科技應用推展至更多範疇，令創科文化發展加速。科技園今年成立20周年，一直深信人才是創科界發展的關鍵，助香港成為國際創科人才中心。