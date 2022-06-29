校園天地｜聖公會主風小學　跨學科學習日—知古識今 承傳創新

聖公會主風小學於2022年6月14及15日一連兩天舉行了「跨學科學習日」，本年度主題為「知古識今 承傳創新」，全校共分為三個主題組成，包括「中國六藝」、「綠色能源動力車」及「中國航天 水火箭」，透過體驗式和探究式學習作主軸，從個人、社區，再延展至國家，並圍繞着祖國的發展和變遷進行設計。設計中亦加入價值教育、國安教育及生涯規劃元素，寓遊戲於學習之中，既聯繫生活，亦配合教育發展趨勢。（內容由聖公會主風小學提供）



一、二年級︰中國六藝

六藝是中國古代儒家要求學生掌握的六種基本才能，包括禮(禮法)、樂(音樂)、射(射箭)、御(騎馬)、書(書法)及數(算術)，以培養學生有全面發展，「文」「武」兼備。學生於活動當天穿上華服，化身「主風六藝會館」準才子，向夫子和師傅們(老師)拜師學藝，學習作揖及抱拳禮、彈奏古琴、投壺、射箭和書法，並由註冊中醫師李杰雄先生親自教授使用秤及算盤的方法和心得，終極目標是成為真正文武雙全的才子，亦令中華文化得以承傳。

三、四年級︰中國交通運輸 綠色能源電動車

鑑於這兩年疫情影響，學生失去了寶貴的校外實地參觀經歷。學校有幸邀得國內主要新能源車代表「比亞迪公司」合作，特意安排一輛實體電動車到校，供學生坐在司機位進行體驗，更以應徵「小小工程師」為題材，學生在校內設計及試驗自製電動車，並進行模擬面試，擴闊他們的視野和眼界，發掘個人夢想，讓學生認識自己的能力、性格和興趣，灌輸升學規劃和職業期望的關係，藉此推動生涯規劃教育。

是次活動讓學生了解國家交通運輸發展、綠色能源科技和培養企業家精神，提升學生九大共通能力。

五、六年級︰中國航天 水火箭

伴隨祖國「神舟十四號」第九次載人飛行任務順利進行，「主風航天夢」也正式展開。同學們齊齊接受了「小小宇航員」的任務，一連兩天毋懼風雨進行科探活動－組裝水火箭，並反覆進行多次發射測試，以求令水火箭達至最遠射程。整個過程中，學生不但能認識太空探索的歷程，更能欣賞探月工程對經濟、科技發展的意義，從而增強對國家的自豪感。

體驗學習，樂在其中

學生在疫情期間困在家中良久，復課後當然希望參與更多不同類型的學習活動。是次跨學科學習活動體驗，不但能豐富學生學習經歷，也令學生「樂於學習」，老師和家長自然「樂在其中」。

（內容由聖公會主風小學提供）

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