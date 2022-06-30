校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）　笑一笑 世界更美妙

在日常生活、學習及工作中, 遇上各方面的挑戰或困難時, 微笑能緩解壓力和疲憊。因此, 樂善堂梁銶琚學校（分校）的正向小組向老師、學生及家長推廣笑容文化--用眼睛微笑。雖然現在大家回校上課或外出都須要配戴口罩, 未能展示笑容, 但其實當我們發自內心開心笑的時候, 連眼睛也會笑起來的! 透過「Smiling Eyes 笑笑眼」活動, 樂善堂梁銶琚學校（分校）的正向小組希望能讓大家一同感受「笑」的神奇力量。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



從5月20日開始, 學校舉辦了一連串的活動: 為同學派發SmilingEyes@lkkb, 介紹笑的好處、笑的方法；邀請同學分享日常笑話或短片；於小息及放學時間播放歌曲，凝聚開心、愉快的校園氣氛；於小息邀請小丑表演,為同學增添歡樂; 邀請家長、老師遞交笑容照, 並製作成Smiling Eyes Collection, 藉着大家的「笑笑眼」或「歡笑臉」相片, 把「笑」送給校園各位。

而為了把歡笑帶回家, 學生也製作了一個「開心果」送給爸爸。本校家長教師會為同學訂購香橙, 由同學為香橙貼上笑臉, 寫上心意卡, 並學習剝去橙皮的方法，然後把橙送給爸爸品嘗，盡表孝意。

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一系列的活動目的是想喚起大家對身心健康的關注, 讓同學多練習笑, 讓校園充滿「笑」的氣氛。

活動結束後, 大家仍然繼續每天保持笑笑眼!

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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