房協辦樂齡科技比賽　屯門IVE設程式助長者做物理治療奪大專金獎

本港人口老化問題嚴重，房屋協會早在20多年前便已開始推行長者房屋計劃，更第二年舉行「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽，以創造能提升長者生活質素的產品。房協今日（29日）為比賽舉行頒獎禮。

大專學生組由香港專業教育學院（屯門）的學生以作品「自慧理」奪得，團隊分析為社福機構的物理治療編寫程式，利用文字聲音畫面等，讓有需要接受治療的長者，都能按照醫師的指示，做治療的動作，減少做錯姿勢而影響治療效果，並會根據用家的身體狀況給予適當建議。



大專學生組金獎由香港專業教育學院（屯門）的學生楊汶穗、陳梓進、陳泳俊、莊梓揚，以作品「自慧理」奪得，軟件為社福機構的物理治療編寫程式，利用文字聲音畫面等，令用家可以跟隨系統指令做出每一個正確的物理治療姿勢百度即使遠程資料也可以跟醫師教導的動作，減少做錯姿勢而影響治療的效果，並會根據用家的姿勢和時間等資料，分析其身體狀況，並給予建議。

而中學生組金獎則由佛教沈香林紀念中學的學生吳宇僖、任政龍和黃諾家，以作品「AI-RIS」奪得，作品為弱視和認知障礙長者而設，透過人工智能技術辨識周邊地方，讀出使用者身處及前往的地方資訊協助他們獨立出行，透過大數據科技，家人能在不打擾他們的情況下掌握他們即時位置，以提升他們獨自出行的信心。

房協副主席凌嘉勤表示，希望能藉着今次活動，建設和諧共融社會為願望，期望日後能與更多機構及團體連繫，攜手給予年青人發揮所長的機會。

今次比賽共吸引超過160隊、近700名學生報名參加，各組別的金、銀、銅獎隊伍分別獲得15,000元、10,000元及8,000元獎金，金獎隊伍更有機會獲安排到海外交流。「智」有創意大獎、最實「融」大獎及全城至Like大獎的得獎隊伍，分別可獲5,000元獎金；而最佳匯報大獎及優秀作品獎的得獎隊伍則各獲2,000元獎金。