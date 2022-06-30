回歸25周年．圖輯︱習近平訪港行程緊密　指本港歷風雨後浴火重生

今年7月1日是香港回歸25周年，國家主席習近平伉儷周四（30日）下午由深圳乘高鐵專列抵港，習近平致辭時指，過去五年一直牽掛著香港，形容香港歷經風雨後浴火重生，只要毫不動搖堅持一國兩制，香港未來會更美好。

習近平下午先後前往會展會見各界人士及科學園視察，夫人彭麗媛則赴西九文化區戲曲中心參觀，兩人入夜後轉往禮賓府出席晚宴。

領導人抵港前後，警方嚴陣以待，全港各區加強佈防及巡邏，其今、明兩日逗留及途經的地區，均列為核心保安區。舉行慶祝回歸25周年大會及新一屆政府就職禮的會展及附近一帶，保安更見森嚴，港灣道一帶築起大型水馬陣。央視報道指，習近平於七一將會發表重要演辭。



▼國家主席習近平伉儷訪港首日行程▼



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▼習近平伉儷結束首日行程 赴西九龍高鐵站坐高鐵離開▼



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▼習近平伉儷晚上出席禮賓府晚宴▼



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▼國家主席習近平前往科學園視察▼



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▼國家主席習近平於會展與特首林鄭月娥及各界人士會面▼



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▼灣仔會展一帶保安森嚴▼



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▼習近平出發前往灣仔 車隊沿路護駕 ▼



▼習近平夫人彭麗媛赴西九文化區戲曲中心參觀▼



▼習近平抵達西九龍高鐵站▼



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▼6月30日早上，大批警員在西九高鐵站一帶駐守及巡邏▼



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▼6月30日早上，科學園設鐵馬陣▼



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