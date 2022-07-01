回歸25周年．圖輯︱習近平監誓提四必須與四希望　李家超就任特首

國家主席習近平今早（1日）出席新特區政府就職典禮，發表重要講話，習近平強調「一國兩制」經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。習近平又向新政府提出四點希望，包括着力提高治理水平、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定等。



習近平又提出四個「必須」，包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。他強調，政權必須掌握在愛國者手中，沒有一個國家或地區的人民，會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權，把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。



習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，以及新任特首李家超與新班子就任的歷史一刻，全圖輯，全紀錄。



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