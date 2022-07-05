早期腎癌手術治療――全腎切除還是局部切除？

腎癌並非本港十大常見癌症，惟在過去十年，腎癌的新增個案按年遞升，由2010年的498宗增至2019年的878宗，情況不容忽視。猶幸隨著身體檢查愈來愈普及，不少腎癌個案能在早期被發現，透過手術可收理想的治療效果，治癒率亦高。敖章鐘醫生泌尿外科專科醫生表示：「昔日，腎癌的手術治療以全腎切除為主，後來醫學界發現早期腎癌若腫瘤小於4釐米可進行腎臟局部切除，治癒率無異於全腎切除。而隨著近年手術技術和儀器的進步，更可為腫瘤在7釐米或以下的患者進行腎臟局部切除，讓更多合適的患者得以保留健康的腎臟組織，減低將來出現腎功能衰竭的機會。」



腎癌根治手術的進步

早期腎癌的主要治療方案為手術。以往，腎癌根治手術一律為全腎切除，方式由傳統剖腹手術發展至後來的腹腔鏡（微創）手術。過去廿年間，不少醫學研究發現腫瘤小於4釐米的早期腎癌患者，接受局部腎臟切除的治癒率與接受全腎切除並無差別。近年更發展出「機械臂輔助腹腔鏡局部腎切除」（robotic-assisted partial nephrectomy，RAPN），可處理7釐米或以下的腫瘤。RAPN讓泌尿外科醫生在手術期間視野更廣、更清晰，操作儀器角度更精準和靈活，即使一些比較複雜和貼近主要血管的腫瘤都可以處理得到。換句話說，RAPN讓更多合適的患者得以保留健康的腎臟組織，減低將來出現腎功能衰竭的機會。

醫生會在手術前利用電腦掃描三維重建技術分析腫瘤與周邊血管組織的關係，圖中紫色部分為腫瘤位置。

全切？局部切？

那麼如何判斷早期腎癌患者該接受全腎切除還是局部腎臟切除？這便要視乎腫瘤的特性，包括其大小、位置和複雜性，以及患者的身體狀況，如果患者的腎功能不甚理想，或已患有「三高」（高血糖、高血脂、高血壓），預期將來出現腎功能衰退的速度較快、機會較高，便應積極考慮進行局部腎臟切除，盡量保留健康的腎臟組織。局部腎臟切除的好處包括：

• 腫瘤在7釐米或以下的第一期腎癌，全腎切除與局部腎臟切除的治癒率一樣；

• 保留大部分正常的腎臟組織，可防止或延遲患者將來出現慢性腎功能衰竭的機會，大大減低將來需要接受透析（洗腎）的風險，對患者長遠的心血管功能帶來正面的影響，整體存活率也有改善，尤以本身已有「三高」的患者為甚；及

• RAPN傷口小（只需數個1至1.5釐米的小切口）、術後疼痛程度較輕、住院天數較短、患者復原較快。

RAPN技術要求高 與時間競賽

RAPN可算是泌尿外科領域中最具挑戰性和一項需要爭分奪秒的手術。醫生必須「快而準」方能夠在根除腫瘤的同時保留最大的腎臟功能。此話何解？原來手術期間醫生會以血管夾鉗住腎臟動脈，令腎臟短暫時間停止供血，再將腫瘤切除；若停止供血時間過長，腎臟功能將會受損。因此，在停止供血期間，醫生必須在30分鐘內安全地完成切除腫瘤、止血及縫合傷口三個重要步驟。

機械臂輔助後腹腔局部腎切除手術。

手術時間方面，RAPN與全腎切除均約2至3小時，惟RAPN的手術風險略高於全腎切除，術後出血風險約3%至5%，滲尿風險則為1%至2%。對於年紀較大、本身患有其他慢性疾病或身體狀況不甚理想的患者，接受全腎切除或許比較簡單，風險亦相對較低。總括而言，不同的手術方式各有長短，沒有「最好」，只有「最適合」，醫生會向患者詳細解釋，共同商討最合適的手術方式。

敖章鐘醫生泌尿外科專科醫生

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

香港泌尿外科學會YouTube Channel：https://bit.ly/3wVs3Gu

（資料由香港泌尿外科學會提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。