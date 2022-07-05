早期腎癌手術治療――全腎切除還是局部切除？
腎癌並非本港十大常見癌症，惟在過去十年，腎癌的新增個案按年遞升，由2010年的498宗增至2019年的878宗，情況不容忽視。猶幸隨著身體檢查愈來愈普及，不少腎癌個案能在早期被發現，透過手術可收理想的治療效果，治癒率亦高。敖章鐘醫生泌尿外科專科醫生表示：「昔日，腎癌的手術治療以全腎切除為主，後來醫學界發現早期腎癌若腫瘤小於4釐米可進行腎臟局部切除，治癒率無異於全腎切除。而隨著近年手術技術和儀器的進步，更可為腫瘤在7釐米或以下的患者進行腎臟局部切除，讓更多合適的患者得以保留健康的腎臟組織，減低將來出現腎功能衰竭的機會。」
腎癌根治手術的進步
早期腎癌的主要治療方案為手術。以往，腎癌根治手術一律為全腎切除，方式由傳統剖腹手術發展至後來的腹腔鏡（微創）手術。過去廿年間，不少醫學研究發現腫瘤小於4釐米的早期腎癌患者，接受局部腎臟切除的治癒率與接受全腎切除並無差別。近年更發展出「機械臂輔助腹腔鏡局部腎切除」（robotic-assisted partial nephrectomy，RAPN），可處理7釐米或以下的腫瘤。RAPN讓泌尿外科醫生在手術期間視野更廣、更清晰，操作儀器角度更精準和靈活，即使一些比較複雜和貼近主要血管的腫瘤都可以處理得到。換句話說，RAPN讓更多合適的患者得以保留健康的腎臟組織，減低將來出現腎功能衰竭的機會。
全切？局部切？
那麼如何判斷早期腎癌患者該接受全腎切除還是局部腎臟切除？這便要視乎腫瘤的特性，包括其大小、位置和複雜性，以及患者的身體狀況，如果患者的腎功能不甚理想，或已患有「三高」（高血糖、高血脂、高血壓），預期將來出現腎功能衰退的速度較快、機會較高，便應積極考慮進行局部腎臟切除，盡量保留健康的腎臟組織。局部腎臟切除的好處包括：
• 腫瘤在7釐米或以下的第一期腎癌，全腎切除與局部腎臟切除的治癒率一樣；
• 保留大部分正常的腎臟組織，可防止或延遲患者將來出現慢性腎功能衰竭的機會，大大減低將來需要接受透析（洗腎）的風險，對患者長遠的心血管功能帶來正面的影響，整體存活率也有改善，尤以本身已有「三高」的患者為甚；及
• RAPN傷口小（只需數個1至1.5釐米的小切口）、術後疼痛程度較輕、住院天數較短、患者復原較快。
RAPN技術要求高 與時間競賽
RAPN可算是泌尿外科領域中最具挑戰性和一項需要爭分奪秒的手術。醫生必須「快而準」方能夠在根除腫瘤的同時保留最大的腎臟功能。此話何解？原來手術期間醫生會以血管夾鉗住腎臟動脈，令腎臟短暫時間停止供血，再將腫瘤切除；若停止供血時間過長，腎臟功能將會受損。因此，在停止供血期間，醫生必須在30分鐘內安全地完成切除腫瘤、止血及縫合傷口三個重要步驟。
手術時間方面，RAPN與全腎切除均約2至3小時，惟RAPN的手術風險略高於全腎切除，術後出血風險約3%至5%，滲尿風險則為1%至2%。對於年紀較大、本身患有其他慢性疾病或身體狀況不甚理想的患者，接受全腎切除或許比較簡單，風險亦相對較低。總括而言，不同的手術方式各有長短，沒有「最好」，只有「最適合」，醫生會向患者詳細解釋，共同商討最合適的手術方式。
香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org
香港泌尿外科學會YouTube Channel：https://bit.ly/3wVs3Gu
（資料由香港泌尿外科學會提供）
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