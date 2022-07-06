科大推新彈性收生安排　一科失手仍有機會入讀　推全額學費奬學金

科技大學將為2022年經聯招申請入學的學生提供更具彈性的收生安排，即使其中一科DSE核心科目表現較大學最低入學要求「3322」略遜一級，但分數高於其申請的課程於221年的聯招分數中位數，並將該科置於甲組之中，在科大最新的彈性收生安排下，仍會獲大學考慮。



另外，科大今年將向文憑試中奪星的考生頒發入學獎金，金額由單次性5,000至可續領每年全額學費及55,000元生活津貼，當中考生奪得九粒星便可每年獲每年全額學費，不過每年的GPA需維持於3以上。



科大今日（6日）為2022聯招申請學生推出彈性收生安排，有別於過去兩年，如考生其中一科DSE核心科目表現較大學最低入學要求「3322」略遜一級，考生需其他科共奪五粒星或在STEM科目奪三粒星，新安排下只要考生的DSE分數高於其所申請的科大課程於2021年的聯招入學分數中位數，並於相關科目置於聯招甲組之中，在新的彈性收生安排下，仍會獲大學考慮。

另外，科大亦推出新一套收生計分方法，考生於DSE中獲得5、5*、5**，其科大的入學分數將換算成5.5、7和8.5分，科大亦發放了新舊換算方法為基礎的2021聯招收生分數以供學生參考。

本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示，在新計分方法及彈性收生安排下，有多科5以上的考生會較為著數，如剛好是雙計的科目入學則更有利。她亦解釋，考生要在DSE中奪星並非易事，「難度唔係linear咁上」，故新計分方法可更獎勵考生。她又提到，新安排可讓有意在港升學，但在疫情下的困難時期表現失手但富有才華的學生提供更多機會，「唔想學生因為一次失手冇咗個機會」。

劉夢琳教授表示在新計分方法及彈性收生安排下，有多科5以上的考生會較為着數，「唔想學生因為一次失手冇咗個機會」。（馬煒傑攝）

成績優異學生可續領每年全額學費及逾5萬生活津貼

而為嘉許同學的學業成就，科大將頒發入學獎學金予DSE中5*或5**的學生，金額由單次性5,000元至可續領每年的全額學費及55,000元生活津貼，視乎所奪星數而定，當中考生奪得九粒星便可每年獲每年全額學費，不過每年的GPA需維持於3以上，而可續領的每年的全額學費及55,000元生活津貼則需考生奪等12粒星或以上。

劉夢琳表示，期望新彈性收生安排及入學獎學金可吸引更多具才華學生入讀科大，提到近年移民潮低下，大學當中大圍收生及申請人數都有所下降，科大則比以往少約1%，情況未算特別嚴重。

有DSE中文科考2級考生 憑彈性計劃成功入讀

翟偉豪於2020年透過彈性收生安排入讀科大工學院，現主修計算機科學，他提到於當年DSE的中文科失手，只得2級，「果陣都好驚，仲入唔入到大學」，最後憑數學5*及資訊科技5**透過彈性收生安排成功入學，他認為彈性收生計劃有助於在個别科目中表現出眾的學生，「畀多條路有資格入U但失手嘅學生」。

陳茵茵則是國際科研(物理)的四年級生，是競爭最激烈的學科之一，她於文憑試中奪得4科5**的成績，獲入學獎學金及WISE獎學金，即將前往約翰霍普金斯(Johns Hopkins)大學修讀天文博士課程，希望未來能夠到美國國家航空航天局工作，又認為近年社會投放愈來愈多資源在創科上，發展力度也大，為有意在港發展創科的人提供了很多機會。