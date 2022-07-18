港大經管學院「未來領袖獎學金計劃」與本地本科生同行 名額100個

疫情襲港已經2年多，各行各業均受影響，莘莘學子也不能倖免。大學生作為社會的明日棟樑，不論是校園生活及上課學習均荊棘滿途，更遑論外出遊學增廣見聞。為了支持這些未來領袖應對挑戰，裝備自己，為投身社會做好準備，港大經管學院推出「未來領袖獎學金計劃」，並獲多位商界翹楚實際支持，與學生同行，一同迎來美好明天。



港大經管學院獲得長期合作夥伴和社會領袖支持，推出「未來領袖獎學金計劃」（Future Leader Scholarship Programme），旨在勉勵學術成績卓越的本地本科生，向獲選的全日制二、三年級本地本科生頒發港幣20,000元的一次性獎學金，每年設名額100個。

港大經管學院院長蔡洪濱教授

港大經管學院院長蔡洪濱教授表示：「香港近年縱然面對不少挑戰，我們的同學卻展現出驚人的適應力，他們積極、聰明、富創意，且勇於求變，給我留下深刻印象。港大經管學院銳意成為香港未來領袖的搖籃，為社會創造更美好明天。我們很榮幸，能夠獲得與學院願景一致的多位商界翹楚的慷慨支持。我們相信計劃能夠幫助同學的專業及個人發展，引領他們踏上康莊大道。」

「未來領袖獎學金計劃」（Future Leader Scholarship Programme）每年設名額100個

學院及贊助單位希望藉著這個計劃，鼓勵學生參與各類課外學習活動，如海外遊學團、社會服務、專業考試和實習等，以提升他們的競爭力，應對瞬息萬變的商業環境，成為新一代既全面及具前瞻性的領袖。

「未來領袖獎學金計劃」幫助同學的專業及個人發展，培育未來的社會領袖

有關計劃詳情，請瀏覽https://www.hkubs.hku.hk/flsp。

（資料及相片由客戶提供）