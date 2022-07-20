強制檢測｜增63幢住宅　美孚新邨6幢大廈上榜　名單再無爆疫食肆

疫情持續反彈，政府今日（20日）發出最新一份的強制檢測公告，再有63幢大廈被納入名單，有55幢有確診患者到訪而上榜，當中黃大仙區以7幢上榜佔最多，包括

值得注意的是，牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍、鑽石山龍蟠苑等。另外，美孚新村共有6座大廈因污水呈陽性而要強檢。

值得注意的是，最新一份強檢公告中，罕有地無食肆上榜，衞生防護中心下午在疫情記者會表示，不會再因應變異病毒株而將餐廳納入強檢，而個案追蹤工作亦會集中在較高危的院舍和學校。



▼7月20日強制檢測公告▼



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醫務衞生局公布，因應多宗陽性檢測個案，有55個幢住宅大廈上榜，當中黃大仙區有7幢上榜，成為18區中最重災的區域，包括牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍一座、鑽石山龍蟠苑龍璧閣、天馬苑駿飛閣。

其次則是同樣有6幢大廈須強檢的沙田、西貢、元朗區，包括天水圍嘉湖山莊麗湖居6座、將軍澳日出康城Malibu 2A及2B座、將軍澳南豐廣場1座、沙田廣場金星閣、馬鞍山聽濤雅苑1座等。

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其他指明地方則有觀塘豪宅凱滙2座、大角咀帝柏海灣2座、又一村又一居32座、九龍塘碧殿閣、屯門嘉悅半島1座、北角寶馬山花園8座、北角賽西湖大廈13座和鰂魚涌康怡花園D2座等。

另外，因應在筲箕灣和荔枝角採集到檢測呈陽性的污水樣本，再有8幢住宅大廈被納入強制檢測公告，其中6幢均位於美孚新村，包括第二期百老匯街26-28號、30-32 號、34-36 號、40-42 號、44-46 號、48-50 號。

值得注意的是，今晚出爐的強制檢測公告罕有地無涵蓋食肆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會上提到，Omicron變異病毒株BA.2.12.1和BA.4/5的病情與現時流行的BA.2病毒株的嚴重性並無太大分別，故強檢公告不會再因為指定變異病毒株做檢測，並會集中在較高危的院舍和學校做個案追蹤工作。

當局亦宣布，即日起撤消有關患者必須到社區隔離設施隔離治療的做法，患者及密切接觸者可分別居家隔離和檢疫。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月21日）▼

