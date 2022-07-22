安倍晉三去世｜陳美齡悼婚禮伴郎：就算政見不同　仍要珍惜友情

日本前首相安倍晉三本月8日在奈良市街頭演講期間，遭槍擊最終不治，享年67歲，事件轟動國際。前藝人兼教育專家陳美齡，早前於社交平台發文悼念亡友，她接受訪問時剖白心聲，指獲不少朋友安慰送暖，近日已逐漸平復心情。

陳美齡指，兩人早年認識，1986年安倍晉三更來港擔任陳美齡及丈夫金子力婚禮的伴郎，甚有淵緣。她說雖然二人政見不同，惟互相尊重諒解，情誼未減；人生在世，生老病死是永恆命題，最重要是學懂珍惜眼前。



陳美齡坦言，對安倍晉三的不幸離世感傷心難過，在朋友安慰下，近日心情已轉趨平復。她提到，早在安倍從政前已相識，他更為其丈夫擔任伴郎，雖然她與安倍兩人的政治見解有別，但互相尊重諒解：

我經常教人，就算政治見解不同，你都要接受別人是一個人，是你的朋友就是你的朋友，友情要珍惜。是傷心的，我未結婚、他未從政已經相識。 陳美齡

2018年，總理李克強訪問日本，首相安倍晉三在東京設宴招待，陳美齡亦有出席。（資料圖片）

未必獲邀出席國葬

日本政府擬於9月27日為安倍晉三舉行國葬，陳美齡指，由於國葬屬於政治活動，相信自己並非受邀者。

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她又提到，近年目睹不少親朋摯友離開人世，感悟甚深，「人真係好化學」，亦輾轉在告別間學懂珍惜眼前。談到與子女的生死教育，她認為人生在世，生老病死是永恆命題，應坦然相告自己仍在學習當中，並與子女同行，以實際體驗感受生命奧秘。

她透露，在兒子年幼時，會與他們共同養魚、栽花等，感受誕生與死亡的同時，亦領悟生命循環的必然性，「雖然唔捨得，但呢個就係現實。」

大批日本民眾送別前首相安倍晉三。7月11日，有市民在其告別儀式前在增上寺為他獻上鮮花祈禱。（美聯社）

▼7月8日 日本前首相安倍晉三遇刺現場▼

