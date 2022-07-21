強制檢測｜62幢大廈上榜　沙田佔最多　三區紀律部隊宿舍上榜

疫情反彈，醫務衞生局今日（21日）公告的強制檢測公告，再有62幢住宅大廈上榜，較昨日少一幢，當中有56幢曾出現確診者，沙田區有6幢榜上有名成為最重災的一區，包括沙角邨、穗禾苑和馬鞍山聽濤雅苑等。

另外，黃大仙和粉嶺各有三幢大廈因被驗出污水呈陽性而須強檢，涉及黃大仙上邨和粉嶺居屋屋苑榮輝中心。最新一份強檢公告繼續無食肆上榜，是連續兩日無住宅以外的處所須強檢。



▼7月21日強制檢測公告▼



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醫務衞生局公布，因應多宗陽性檢測個案，有56幢住宅大廈的居民須強制檢測，當中黃大仙有6幢上榜，成為18區中最重災的區域，包括沙角邨沙燕樓、穗禾苑豐裕閣、馬鞍山聽濤雅苑2座等。

其次則是同樣有五幢大廈上榜的南區、觀塘、大埔和葵青區，包括香港仔華貴邨華孝樓、華貴邨華廉樓、秀茂坪紀律部隊宿舍第二座、油塘高翔苑高恆閣、大埔逸瓏灣 I 第17座、葵涌浩景臺5座、葵盛西邨8座等。

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其他區域則有，荃灣環宇海灣5座、大部份單位為紀律部隊宿舍的綠楊新邨Ｍ座、柴灣已婚警察宿舍第二座、啟德1號(II)5座等。

另外，因應在黃大仙和粉嶺採集到檢測呈陽性的污水樣本，再有6幢住宅大廈被納入強制檢測公告，其中三幢位於黃大仙，包括翠竹花園10座、黃大仙上邨昭善樓、黃大仙上邨溢善樓，其餘三幢則同樣位於粉嶺居屋榮輝中心，涉及第1至3座。

強制檢測公告列明，任何人士在上周五（15日）至今日（21日），身處名單上的大廈超過兩小時，便須於周五至周六（22至23日）進行強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月22日）▼

