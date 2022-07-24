書展2022｜新地派香港故事繪本予學校　贊助千名學生遊書展買書

今屆書展接近尾聲，新地繼續與聖雅各福群會合作，贊助千多名學生遊書展及買書，今年亦出版《慶回歸 25 周年兒童地方志系列——說好香港故事「找找看」情景繪本》，免費派發予全港小學及幼稚園，並舉辦到校活動，讓學生輕鬆愉快地認識回歸25年來充滿特色的地標及故事。



新地表示，藉回歸25周年特別透過新閱會夏日年度計劃「新地齊讀好書」，舉辦創科方案設計比賽、贊助出版繪本，並透過書展及STEM講座等，加強推廣科創及青少年閱讀，裝備下一代應對未來的轉變和挑戰，全港中、小學及幼稚園學生均可參加。

此外，新地亦贊助出版《慶回歸 25 周年兒童地方志系列——說好香港故事「找找看」情景繪本》，免費派發予全港小學及幼稚園，並舉辦到校活動，讓學生輕鬆愉快地認識回歸25年來充滿特色的地標及故事。

新地執行董事郭基泓在書展講座致辭時表示，國家《十四五規劃》當中，定位香港成為國際創科中心，故特別與香港科技創新教育聯盟等團體合作，為青少年搭建成長舞台，通過一系列活動加強香港青少年認識回歸 2 5年來的歷史及科技發展，並鼓勵他們透過閱讀獲取知識、開拓想像，長大後為香港及國家貢獻所長，一同開創及建設未來。