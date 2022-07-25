3歲童康樂園遇溺亡　祖父打瞌睡裁疏忽照顧　官稱不幸判得直撤罪

3歲男童到祖父母於大埔康樂園的獨立屋留宿期間，在泳池遇溺死亡，祖父被控疏忽照顧，原審法官指年逾七十的祖父應知他有打嗑睡的風險，裁定他罪成並判緩刑。祖父早前提出上訴，高院法官今(25日)下判辭指，本案是一件不幸的意外，認為原審官的推斷不穩當，相信意外已令祖父遺憾一生，甚至難以面對家人，裁定他上訴得直，撤銷其控罪及判刑，也對祖父一家的遭遇深表同情。



上訴人李群超，原被控一項對所看管兒童忽略罪，指他於2020年6月22日，在大埔康樂園一獨立屋，對3歲男孫李子天負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略該他，其方式相當可能導致男孫受到不必要的健康損害。經審訊後，上訴人在裁判法院被裁定罪成，被判監2個月，緩刑18個月。

上訴人李超群在高等法院提出上訴被裁定得直，獲撤銷罪名及刑期。（資料圖片）

康樂園獨立屋泳池遇溺

案情指，祖父母與兩名孫兒，在康樂園的獨立屋的泳池和吹氣池游泳和嬉水，期間祖母和孫女到三樓主人房浴室沖涼，留下祖父和男孫在樓下，男孫所處的吹氣池較淺水，祖父讓男孫脫去水袖。並在距離8至10米的椅子看著男孫，惟祖父期間睡著。他醍來時，見男孫已不在吹氣泳池，祖母亦稱說沒有見過男孫。他們返回花園，發現男孫在泳池遇溺，把男孫抱出泳池搶救但已返魂乏術。

原審官指遠距離觀察仍存風險

原審裁判官認為，祖父稱在大約8至10米距離觀察男孫，極其量會減低男孫遇溺的風險，但風險仍然存在，

意外足令祖父遺憾一生

負責處理上訴的高院法官卻指，祖父有可能相信此舉已經足夠確保男孫的安全，便不應罪成，且案中未有相關證據，對於原審裁判官的裁定，是否案件的唯一合理推論存疑。法官又指，原審裁判官裁定祖父案發時意識到他有打瞌睡的風險，這結論是不安全及不穩妥的。

法官因而裁定祖父上訴得直，並指意外足以令他遺憾一生，但強調他是否須負上刑責，須根據法理及證據作決定。

案件編號：HCMA351/2021