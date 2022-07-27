強制檢測｜增64幢　涉擎天半島、日出康城Sea To Sky、海怡半島等

新冠病毒疫情反彈，確診個案在多區蔓延。醫務衞生局今晚（27日）發出新一份強制檢測公告，再有64幢大廈上榜，其中有58幢因有多名居民染疫而上榜，葵青區和將軍澳各以7幢要強檢最重災，涉及青衣盈翠半島、葵涌邨、荔景邨、日出康城Sea To Sky 2座等；其他大廈則有港鐵九龍站上蓋豪宅擎天半島、大角咀西九龍紀律部隊宿舍等。

另外，柴灣富景花園3座、富怡花園4至5座、天水圍天晴邨晴彩樓等6幢大廈則有污水樣本檢測呈陽性亦被納入強制檢測公告。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周四或五（28日或29日）接受核酸檢測。



▼7月27日強制檢測公告▼



+ 3

葵青區和將軍澳各7幢大廈上榜

因應多宗陽性檢測個案，再有58個指明地方被納入強制檢測公告，當中葵青區和將軍澳各有7幢住宅大廈上榜，是18區中最多。葵青區的強檢大廈包括青衣盈翠半島3A座、葵涌邨綠葵樓、葵聯邨聯喜樓、荔景邨樂景樓等；將軍澳則涉及將軍澳彩明苑彩楊閣、寶琳夾屋叠翠軒1座、日出康城 Sea To Sky 2座等。

觀塘和南區則分別有6幢和5幢大廈上榜，前者涉及藍田德田邨德樂樓、油塘油美苑瀅美閣、秀茂坪曉麗苑曉晴閣等，後者則有鴨脷洲海怡半島怡雅閣和怡樂閣、薄扶林華富（二）邨華泰樓、華翠樓等。

+ 7

6幢大廈污水樣本呈陽性納入強檢

其他上榜大廈則有港鐵九龍站上蓋豪宅擎天半島2座、大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座、荃灣海濱花園海姸閣和海暉閣等。

另外，因應在東區、元朗及黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告，當中柴灣富景花園繼7至10座昨日上榜後，今日連第3座亦榜上有名，鄰近的富怡花園4至5座亦要強檢。而在其餘兩區則涉及天水圍天晴邨晴彩樓，以及黃大仙竹園南邨華園樓、慈雲山慈民邨民健樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月28日）▼



+ 8

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

另外，政府周三（27日）亦將於薄扶林華富（二）邨及樂富橫頭磡邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

